Valijevová si skúšala krátky program, čaká na verdikt

Peking 12. februára (TASR) - Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová v sobotu trénovala v dejisku zimných olympijských hier. Čaká na verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý má do utorka rozhodnúť, či môže 15-ročná zlatá medailistka z pekinskej tímovej súťaže nastúpiť medzi sólistkami.



CAS potvrdil, že sa naň obrátili Medzinárodný olympijský výbor (MOV) aj Svetová antidopingová agentúra (WADA), aby Valijevovej zabránil štartovať. Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) jej po pozitívnom dopingovom náleze zastavila činnosť, ale v stredu suspendáciu zrušila. Mladá Ruska na tréningu spadla pri pokuse o trojitý axel, ktorý podľa agentúry AP pravidelne skáče bez problémov. Následne v rámci skúšky krátkeho programu zvládla dve kombinácie trojitých skokov. Po generálke ju premohli emócie a v náručí ju utešovala trénerka Eteri Tutberidzeová.



Valijevovej odobrali pozitívnu vzorku ešte 25. decembra počas ruského šampionátu. Našli v nej stopy zakázanej látky trimetazidín. Liečivo sa používa na angínu či závraty, ako aj pri dlhodobej liečbe ischemickej choroby srdca. Figuruje však na zozname nedovolených podporných prostriedkov WADA, lebo zvyšuje prietok krvi. Na januárových ME v Tallinne vybojovala Valijevová zlato a získala prvú veľkú medailu medzi dospelými. Akreditované laboratórium v Štokholme informovalo o jej pozitívnom teste až deň po skončení tímovej súťaže na ZOH 2022.



Šéf Antidopingovej agentúry USA (USADA) Travis Tygart považuje 45-dňové oneskorenie za absolútne neospravedlniteľné. "Je to katastrofálne zlyhanie systému, ktoré je také poľutovaniahodné, až sa môže zdať úmyselné. Nehovorím, že to bolo úmyselné, pretože o tom neviem, ale rozhodne sa to nemalo stať," povedal Tygart, podľa ktorého antidopingové laboratória zvyčajne oznamujú výsledky pred veľkými podujatiami. RUSADA uviedla, že za zdržanie môže pandémia koronavírusu, ktorá spomalila procesy na švédskom pracovisku. "Tejto výhovorke som neuveril ani na sekundu. Keď sa vyskytol nejaký problém, mali to poslať do iného laboratória," dodal Tygart.