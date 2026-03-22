Nedela 22. marec 2026
Valjent po návrate do reprezentácie: „Máme obrovskú motiváciu

.
Na archívnej snímke Martin Vajlent. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Senec 22. marca (TASR) - Po dva a pol roku sa do nominácie trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu vrátil obranca Martin Valjent z Mallorcy. „Sokolov“ čaká semifinálový zápas baráže kvalifikácie MS 2026 proti Kosovu (26. marca). V prípade výhry si zmerajú sily s úspešnejším zo stretnutia medzi Tureckom a Rumunskom. Duely sú na programe na Tehelnom poli, druhý v utorok 31. marca.

Valjent má na konte 18 štartov za Slovensko, pod vedením Calzonu bol na piatich zrazoch, zakaždým však na lavičke. „Je to radosť, že opäť môžem byť tu a môžem byť s chalanmi. Je to pozitívna emócia, ktorá prevláda a som rád, je to veľká česť. Telefonovali sme s trénerom Calzonom v stredu, mali sme konštruktívny rozhovor,“ uviedol Valjent, no konkrétne dôvody svojej dlhodobej absencie odmietol vysvetliť.

Sokoli“ sa s Kosovom, ktoré je členom FIFA od roku 2016 a hrá len svoju tretiu kvalifikáciu na MS, ešte nestretli. Valjent však pôsobí v klube s jedným z nominovaných hráčov, útočníkom Vedatom Muriqim. Ten má v La Lige na konte 18 gólov v tejto sezóne, čo je viac ako polovica v podaní klubu z Baleárskych ostrovov. Je tak najlepším kanonierom v Mallorce a druhým najlepším v tomto ročníku súťaže po hviezdnom Kylianovi Mbappem z Realu Madrid. „Okrem toho, že je to môj spoluhráč, je to aj môj kamarát. Jeden z najlepších vo futbalovom živote. Sú namotivovaní na tento duel, je to vynikajúci silový útočník a asi najlepší hlavičkár, akého som v živote videl. Mužstvo Kosova a Mallorcy sa líši, neviem akú pozíciu zastáva tam, ale u nás je veľmi dôležitý,“ opísal Valjent a pokračoval: „Je to obrovský vysoký stokilový hráč, ale ako osobnosť je úplným opakom. Milý, rodinne založený a skromný chalan. Nemal jednoduchú kariéru ani život a to o ňom veľa hovorí.

Balkánsky tím nebol doposiaľ na žiadnom veľkom turnaji, do baráže postúpil raz v boji o ME 2020. O to väčšia by tak mohla byť motivácia mladej reprezentácie v marci. „Je ťažké to porovnávať, musel by som skúmať, ako je to v tom tíme. Hlavné je však to, že v našom vládne obrovská motivácia a postup môže byť niečím fantastickým. Táto skupina ľudí si zaslúži niečo takéto krásne,“ dodal Valjent pre TASR.
.

