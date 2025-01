Valjent predĺžil zmluvu s Malorkou do roku 2029

Malorka 16. januára (TASR) - Slovenský futbalista Martin Valjent predĺžil zmluvu s RCD Mallorca do roku 2029. Španielsky klub o tom informoval na svojom webe.



Slovenský obranca prišiel do klubu na hosťovanie v lete 2018, v tejto sezóne dosiahol dôležitý míľnik. Za klub odohral 220 zápasov, čo je tretí najvyšší počet spomedzi cudzincov v histórii klubu.



S Malorkou postúpil dvakrát do La Ligy, do finále Copa del Rey a semifinále španielskeho Superpohára.