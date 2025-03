Valjent prekonal Dubovského rekord v počte zápasov v La Lige

sumár - 27. kolo La Ligy:



Athletic Bilbao - RCD Mallorca 1:1 (0:0)



Góly: 58. Williams - 56. Raillo



/M. Valjent a D. Greif (obaja Mallorca) odohrali celý zápas/







Betis Sevilla - UD Las Palmas (0:0)



Gól: 65. Llorente. ČK: 61. Essugo (Palmas, po 2. ŽK)







Real Madrid - Rayo Vallecano 2:1 (2:1)



Góly: 30. Mbappe, 34. Vinicius Junior - 45.+2. Diaz







CF Getafe - Atletico Madrid 2:1 (0:0)



Góly: 88. a 90.+2. Arambarri - 75. Sörloth (z 11 m). ČK: 88. Correa (Atletico)



Madrid 9. marca (TASR) - Martin Valjent prekonal rekord zosnulého krajana Petra Dubovského v počte zápasov odohraných v La Lige v podaní slovenského futbalistu. Nedeľný zápas na pôde Athletic Bilbao (1:1) bol preňho 152. v najvyššej španielskej súťaži.Valjent prišiel na Mallorcu v roku 2018 z druholigovej talianskej Ternany. Aj ostrovný klub hral v tom čase druhú najvyššiu domácu súťaž a so slovenským stopérom postúpil na jeden ročník vyššie. Od sezóny 2021/22 už je Mallorca nepretržite v La Lige, Valjent za ňu strelil dva góly a v tejto sezóne začal v bráne pravidelne nastupovať aj jeho krajan Dominik Greif. Ich tím je po cennej remíze siedmy so štvorbodovou stratou na pozície zaručujúce účasť v pohárovej Európe, kým Athleticu patrí štvrtá priečka.Dubovský išiel do La Ligy v júli 1993 zo Slovana Bratislava, dve sezóny pôsobil v Reale Madrid a nasledujúcich päť v Reale Oviedo. Útočník, ktorý zahynul v roku 2000 počas dovolenky v Thajsku, vsietil v prestížnej súťaži dovedna 19 gólov.Atletico Madrid nečakane prehralo na pôde Getafe 1:2. Oba góly inkasovali po červenej karte svojho striedajúceho stredopoliara Angela Correu. V tabuľke tak klesli na tretie miesto o bod za vedúcou Barcelonou a Real Madrid. Getafe poskočilo vďaka triumfu v neúplnej tabuľke o tri priečky a je jedenáste.Hrdinom domácich bol uruguajský stredopoliar Mauro Arambarri, ktorý skóroval v prevahe dvakrát v priebehu štyroch minút a má dokopy osem presných zásahov v tejto sezóne. Pri víťaznom góle tečoval tesne pred brankárom Janom Oblakom strelu Diega Rica spoza šestnástky. Gól musel potvrdiť aj systém VAR, domáci ustrážili náskok, zdolali madridský veľkoklub prvý raz od mája 2010 a zaknihoval ôsmy triumf v sezóne.Real Madrid zdolal Rayo Vallecano 2:1 a bodovo sa dotiahol na Barcu, ktorá má duel k dobru a disponuje výhrou vo vzájomnom zápase. Vallecano je v neúplnej tabuľke siedme a od priečok zaručujúcich futbalovú Európu ho delia dva body.