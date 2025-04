Valjenta mrzí, že jeho gól nezabránil prehre Mallorcy so Celtou Vigo

Mallorca 6. apríla (TASR) . Slovenský futbalový obranca Martin Valjent vsietil druhý gól v tejto sezóne španielskej La Ligy, no po dueli 30. kola neskrýval sklamanie. Jeho Mallorca totiž prehrala na domácej pôde so Celtou Vigo 1:2 a nevyužila šancu posunúť sa v tabuľke na siedme miesto.



Valjent v 17. minúte po priamom kope hlavou otvoril skóre. Celta však v druhom polčase zvýšila aktivitu a otočila nepriaznivý vývoj. V 53. minúte vyrovnal Alfon, keď umiestnenou strelou z 20 metrov prekonal slovenského brankára Dominika Greifa. O triumfe galícijského tímu rozhodol v 73. minúte striedajúci Fer Lopez. Celta vyhrala na pôde Mallorcy po 21 rokoch a natiahla sériu bez prehry na osem zápasov. V tabuľke je na siedmej priečke, Mallorca je deviata. „Škoda, že sme vyšli v tomto dôležitom zápase bodovo naprázdno. Prvý polčas bol veľmi dobrý, dostali sme sa do vedenia. Po zmene strán to však nebol z našej strany optimálny výkon a to nielen preto, že sme dvakrát inkasovali. Nevychádzali nám prihrávky ani prechod do útoku. Musíme sa z tejto prehry rýchlo otriasť. Do konca ligy chýba ešte osem kôl a chceme skončiť čo najvyššie," uviedol Valjent pre klubový web Mallorcy.



Slovenský zadák zaznamenal druhý presný zásah v najvyššej španielskej súťaži, vo februári zariadil v nadstavenom čase remízu 1:1 na pôde FC Sevilla. „Mňa ako obrancu poteší každý strelený gól, úprimne však poviem, že väčšiu radosť by som z neho mal, ak by sme zabodovali. Po záverečnom hvizde vo mňe prevládal smútok. Musíme zdvihnúť hlavy a v ďalšom zápase na ihrisku Realu Sociedad San Sebastian sa pokúsiť zvíťaziť."