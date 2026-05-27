Valjenta teší príchod nováčikov do reprezentácie
Na zraze však vyjadril aj radosť z novej spolupráce s úspešným slovenským trénerom, svojim štvrtým v národnom tíme.
Autor TASR
Senec 27. mája (TASR) - Slovenský futbalista Martin Valjent sa teší na úlohu ťahúňa počas júnového reprezentačného zrazu. Staronový tréner Vladimír Weiss st. povolal sedem nováčikov a kapitán španielskej Mallorcy patrí pri absencii ďalších opôr medzi jedného z hlavných ťahúňov.
„Myslím si, že s vekom to prichádza prirodzene. Keď sa hráč dostáva do veku okolo tridsiatky, pribúda mu aj takáto zodpovednosť. Je výborné, že prišlo veľa nových chlapcov z ligy a mladých hráčov. Reprezentácia tak môže budovať svoju budúcnosť už počas prítomnosti. Pre nich je to veľká šanca. Ak by som mohol byť jedným z tých, ktorí im pomôžu cítiť sa tu čo najlepšie, užívať si tréningy, pracovať na sebe a prípadne im poradiť ako hráč so skúsenosťami zo zahraničia, budem veľmi rád,“ povedal obranca Mallorcy, ktorá sa nedokázala v uplynulej sezóne udržať v najvyššej španielskej súťaži.
„Osobne ma to veľmi mrzí. Som v klube už osem rokov a veril som projektu, ktorý sa nejakým smerom vyvíjal. Myslím si, že veľa vecí sa neurobilo správne. Keď mužstvo zostúpi, zodpovednosť je rozdelená medzi všetkých. Ja ju prijímam ako hráč, jeden z kapitánov tímu a člen mužstva. Aj individuálne by som bol radšej, keby bola sezóna lepšia, ale realita je taká, že Mallorca bude budúcu sezónu hrať druhú ligu,“ neskrýval sklamanie 30-ročný bek. Na zraze však vyjadril aj radosť z novej spolupráce s úspešným slovenským trénerom, svojim štvrtým v národnom tíme. „V prvom rade sa teším na novú spoluprácu. Keď sa začína nová etapa a príde nový tréner, vždy je to nová skúsenosť. Mne ako človeku aj hráčovi to môže veľa dať. Trénera Weissa som zatiaľ nezažil ako kouča, iba som sledoval jeho trénerskú kariéru. Teším sa, že ho spoznám osobne — futbalovo aj ľudsky. Je to nová výzva, nová skúsenosť a uvidíme, ako sa budú veci vyvíjať. Všetko je otvorené a teším sa na to,“ opísal svoje pocity Valjent.
