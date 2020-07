Valjentova Mallorca po prehre s Granadou vypadla z La Ligy

Madrid 16. júla (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca so slovenským obrancom Martinom Valjentom zostúpili z najvyššej španielskej súťaže La Liga. Rozhodla o tom ich štvrtková domáca prehra s Granadou 1:2. Mallorca figuruje na 19. priečke tabuľky a jedno kolo pred koncom ligy stráca na záchranu nedostihnuteľné štyri body.



Domáci viedli od 20. minúty po góle Cucha, no v nadstavenom čase prvého dejstva vyrovnal Victor Diaz a v 69. minúte rozhodol o triumfe hostí Carlos Fernandez. Domáci navyše videli v závere dve červené karty. Valjent odohral celý zápas a dostal žltú kartu.



Mallorca sa vrátila do najvyššej súťaže pred touto sezónou, no nováčikovi sa príliš nedarilo, keď pred posledným kolom nazbieral 31 bodov za deväť víťazstiev a päť remíz. Dvadsaťštyriročný Valjent pôsobí v klube od sezóny 2018/19, keď prišiel na hosťovanie z Chieva Verona, vlani v júli prestúpil natrvalo. V prebiehajúcej sezóne za RCD odohral 35 ligových zápasov a raz nastúpil v Kráľovskom pohári.



Už predtým vypadol Espanyol Barcelona, o treťom zostupujúcom sa rozhodne v záverečnom 38. kole medzi 17. Celtou Vigo a 18. Leganes.