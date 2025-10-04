Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Valjentova Mallorca prehrala v 8. kole La Ligy s Bilbaom 1:2

Sergio Busquets z Barcelony máva fanúšikom po svojom poslednom domácom zápase sezóny za klub na konci zápasu španielskej futbalovej La Ligy medzi Barcelonou a Mallorcou na štadióne Camp Nou v Barcelone v Španielsku v nedeľu 28. mája 2023. Foto: TASR/AP

Girona ukončila čakanie na prvú ligovú výhru v ročníku, aj v početnej nevýhode zdolala Valenciu 2:1.

Autor TASR
Madrid 4. októbra (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca prehrali vo ôsmom kole španielskej La Ligy s Athleticom Bilbaom 1:2. Za hostí odohral kompletnú minutáž slovenský obranca Martin Vajlent. Mallorca má v neúplnej tabuľke na konte len päť bodov a je na priebežnom poslednom mieste.

Futbalisti Levante zvíťazili na trávniku Ovieda 2:0. Hostia naplno bodovali po dvoch stretnutiach a v tejto sezóne zaznamenali druhý triumf. Girona ukončila čakanie na prvú ligovú výhru v ročníku, aj v početnej nevýhode zdolala Valenciu 2:1.



La Liga - 8. kolo:

Real Oviedo - UD Levante 0:2 (0:1)

Góly: 30. Alvarez, 72. Etta Eyong



FC Girona - FC Valencia 2:1 (1:0)

Góly: 18. Vanat, 63. Martinez - 57. Lopez, ČK: 80. Martin (Valencia) po 2 ŽK



Athletic Bilbao - RCD Mallorca 2:1 (1:0)

Góly: 9. Williams (z 11 m), 82. Rego - 77. Samu Costa, ČK: 90+3. Sanchez (Mallorca) po 2 ŽK

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
