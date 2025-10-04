< sekcia Šport
Valjentova Mallorca prehrala v 8. kole La Ligy s Bilbaom 1:2
Girona ukončila čakanie na prvú ligovú výhru v ročníku, aj v početnej nevýhode zdolala Valenciu 2:1.
Autor TASR
Madrid 4. októbra (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca prehrali vo ôsmom kole španielskej La Ligy s Athleticom Bilbaom 1:2. Za hostí odohral kompletnú minutáž slovenský obranca Martin Vajlent. Mallorca má v neúplnej tabuľke na konte len päť bodov a je na priebežnom poslednom mieste.
Futbalisti Levante zvíťazili na trávniku Ovieda 2:0. Hostia naplno bodovali po dvoch stretnutiach a v tejto sezóne zaznamenali druhý triumf. Girona ukončila čakanie na prvú ligovú výhru v ročníku, aj v početnej nevýhode zdolala Valenciu 2:1.
Futbalisti Levante zvíťazili na trávniku Ovieda 2:0. Hostia naplno bodovali po dvoch stretnutiach a v tejto sezóne zaznamenali druhý triumf. Girona ukončila čakanie na prvú ligovú výhru v ročníku, aj v početnej nevýhode zdolala Valenciu 2:1.
La Liga - 8. kolo:
Real Oviedo - UD Levante 0:2 (0:1)
Góly: 30. Alvarez, 72. Etta Eyong
FC Girona - FC Valencia 2:1 (1:0)
Góly: 18. Vanat, 63. Martinez - 57. Lopez, ČK: 80. Martin (Valencia) po 2 ŽK
Athletic Bilbao - RCD Mallorca 2:1 (1:0)
Góly: 9. Williams (z 11 m), 82. Rego - 77. Samu Costa, ČK: 90+3. Sanchez (Mallorca) po 2 ŽK
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
Real Oviedo - UD Levante 0:2 (0:1)
Góly: 30. Alvarez, 72. Etta Eyong
FC Girona - FC Valencia 2:1 (1:0)
Góly: 18. Vanat, 63. Martinez - 57. Lopez, ČK: 80. Martin (Valencia) po 2 ŽK
Athletic Bilbao - RCD Mallorca 2:1 (1:0)
Góly: 9. Williams (z 11 m), 82. Rego - 77. Samu Costa, ČK: 90+3. Sanchez (Mallorca) po 2 ŽK
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/