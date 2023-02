Valladolid suspendoval 12 permanentkárov za rasizmus voči Viniciusovi

Barcelona 10. februára (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Valladolid suspendoval dvanásť držiteľov sezónnych permanentiek, zatiaľ čo jeho vedenie i španielske úrady vyšetrujú rasistické slovné útoky voči Viniciusovi Juniorovi z Realu Madrid.



Klub oznámil, že dvanásť osôb, ktoré identifikoval v spolupráci s políciou, nemôže do skončenia vyšetrovania využívať vstupenky. Incident sa odohral 30. decembra počas zápasu, v ktorom Real vyhral na pôde Valladolidu 2:0.



Brazílčan Vinicius čelí rasistickým urážkam od svojho príchodu do Španielska v roku 2018, no v tejto sezóne sa výrazne zintenzívnili. Hanlivé pokriky ho neminuli ani minulý týždeň na pôde Realu Mallorca. Pred januárovým derby zašli chuligáni Atletica ešte ďalej, keď zavesili nafukovacieho panáka v drese dvadsaťdvaročného útočníka z mosta neďaleko tréningového centra Realu. "Madrid nenávidí Real," znel nápis na transparente vyvesenom nad figurínou. Priaznivcov "Los Colchoneros" už v septembri vyšetrovali za rasistické chorály namierené na Viniciusa, no prokuratúra prípad uzavrela, pretože nebolo možné identifikovať vinníkov.



"Je to široký problém a problém spoločnosti s rasizmom. Nezáleží na tom, či ste biely, čierny alebo červený. Musíme ukázať nulovú toleranciu. Tento problém musíme za každú cenu odstrániť. Španielska liga môže konať a dúfajme, zmení túto situáciu," uviedol Viniciusov tímový kolega Aurélien Tchouameni, ktorý je taktiež tmavej pleti. Vedenie La Ligy sa v piatich prípadoch rasizmu voči Viniciusovi obrátilo na súdy, no tie zatiaľ nerozhodli. Informovala agentúra AP.