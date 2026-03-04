Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vallecano si poradilo s Oviedom 3:0, dvojgólový De Frutos

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vallecano sa v tabuľke posunulo na 12. miesto, Oviedo zostáva na poslednej 20. priečke.

Autor TASR
Madrid 4. marca (TASR) - Futbalisti Raya Vallecano zvíťazili v dohrávke 23. kola španielskej La Ligy nad Realom Oviedo 3:0. Dva góly domácich strelil Jorge De Frutos. Vallecano sa v tabuľke posunulo na 12. miesto, Oviedo zostáva na poslednej 20. priečke.



La Liga - dohrávka 23. kola:

Rayo Vallecano - Real Oviedo 3:0 (1:0)

Góly: 44. a 50. De Frutos (druhý z 11 m), 62. A. Garcia
.

