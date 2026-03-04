< sekcia Šport
Vallecano si poradilo s Oviedom 3:0, dvojgólový De Frutos
Vallecano sa v tabuľke posunulo na 12. miesto, Oviedo zostáva na poslednej 20. priečke.
Autor TASR
Madrid 4. marca (TASR) - Futbalisti Raya Vallecano zvíťazili v dohrávke 23. kola španielskej La Ligy nad Realom Oviedo 3:0. Dva góly domácich strelil Jorge De Frutos. Vallecano sa v tabuľke posunulo na 12. miesto, Oviedo zostáva na poslednej 20. priečke.
La Liga - dohrávka 23. kola:
Rayo Vallecano - Real Oviedo 3:0 (1:0)
Góly: 44. a 50. De Frutos (druhý z 11 m), 62. A. Garcia
La Liga - dohrávka 23. kola:
Rayo Vallecano - Real Oviedo 3:0 (1:0)
Góly: 44. a 50. De Frutos (druhý z 11 m), 62. A. Garcia