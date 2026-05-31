Vallejo sa ospravedlnil za výroky na adresu rozhodkyne
Organizátori už v piatok oznámili, že Paraguajčana za výroky potrestajú peňažným trestom.
Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Paraguajský tenista Adolfo Daniel Vallejo sa ospravedlnil za výroky na adresu rozhodkyne po prehratom dueli 2. kola Roland Garros. Nad jeho sily bol 17-ročný Francúz Moise Kouame, ktorému vo štvrtok podľahol po piatich setoch. Vallejovi sa nepozdávala forma podpory pre domáceho hráča a Brazílčanka Ana Carvalhová nebola podľa neho dostatočne rozhodná.
„Takýto zápas by mal rozhodovať muž, pre ženu sú podobné situácie náročné. Na to, aby ste sa postavili takémuto davu, potrebujete veľa sily,“ vyjadril sa podľa agentúry AFP po zápase 22-ročný Paraguajčan.
Vallejo sa na sociálnej sieti následne ospravedlnil. „Rešpektujem prácu rozhodcov. Po piatich hodinách na kurte som v návale emócií povedal niečo, za čo sa ospravedlňujem. Chcem však zároveň povedať, že som svoju prehru nehádzal na rozhodkyňu. Svoju rolu si plnila dobre,“ uviedol Vallejo. Organizátori už v piatok oznámili, že Paraguajčana za výroky potrestajú peňažným trestom.
