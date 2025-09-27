< sekcia Šport
Vallieresová prekvapila favoritky a získala titul
Trasu dlhú 164,6 km s cieľom v Kigali zvládla za 4:34:47 hodiny. Druhá finišovala Niamh Fisherová-Blacková z Nového Zélandu a tretia skončila Španielka Mavi Garciová.
Autor TASR,aktualizované
Kigali 27. septembra (TASR) - Kanadská cyklistka Magdeleine Vallieresová prekvapujúco získala zlato v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v Rwande. Dvadsaťštyriročná pretekárka, ktorá mala do soboty na konte iba jediné víťazstvo, sa presadila po úniku, keď v záverečnom stúpaní odpútala dvojicu súperiek a 164,6 km dlhú trasu s cieľom v Kigali zvládla za 4:34:47 hodiny. Druhá finišovala Niamh Fisherová-Blacková z Nového Zélandu a tretia skončila Španielka Mavi Garciová.
Vallieresová, ktorá bude na budúci rok jazdiť v dúhovom drese za tím EF Education-Oatly, je prvá Kanaďanka v histórii s titulom majsterky sveta v pretekoch s hromadným štartom. Medzi profesionálkami vyhrala doteraz len prvý ročník pretekov Trofeo Palma Femina (2024) na Malorke a pred MS nepatrila ani do prvej stovky svetového rebríčka. V sobotu tak dosiahla senzačný triumf a najväčší úspech v kariére. „Moje krajanky mi verili a tak som si verila aj ja. mala som dobrú prípravu. Myslela som si, že v špurte by som nemala takú šancu, tak som zaútočila v kopci a som veľmi šťastná. Je to fantastické a na budúci rok môžem obhajovať titul doma v Montreale,“ povedala víťazka v cieli. Skvelý výkon predviedla aj Garciová, ktorá získala premiérovú medailu vo veku 41 rokov.
Na cyklistky čakalo celkovo 164,6 km na jedenástich okruhoch s dvoma stúpaniami na Cote de Kigali Golf (0,8 km, 8,1%) a Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,2%). Celkovo museli zvládnuť 3676 výškových metrov. V úvodnom kole sa išlo vo vysokom tempe, ktoré spôsobilo, že časť štartového pola zostala za hlavným balíkom. Prvý útok prišiel na druhom stúpaní na Cote de Kigali Golf, keď sa pred pelotón dostala Rakúšanka Carina Schrempfová a vypracovala si náskok. Ten sa dostal až nad tri minúty, no jej sólo vydržalo len do polovice pretekov. Potom sa na čelo dostala Holanďanka Shirin van Anrooijová, no aj ju favoritky dostihli 55 km pred cieľom. To už sa neustále útočilo a pelotón sa roztrhal. Nakoniec sa vyprofilovala päťčlenná skupina, v ktorej boli Holanďanka Riejanne Markusová, Španielka Mavi Garciová, Novozélanďanka Niamh Fisherová-Blacková, Nemka Antonia Niedermaierová a Magdeleine Vallieresová z Kanady.
Táto skupina vstúpila do záverečného kola s náskokom 40 sekúnd pred prenasledovateľkami. V druhej skupine sa pomaly doťahovali Švajčiarky Marlen Reusserová a Elise Chabbeyová, Talianka Barbara Malcottiová a Kimberley Pienaarová z Maurícia, ktoré mali sedem km pred cieľom stratu 23 sekúnd. O ďalších 40 sekúnd išiel pelotón, v ktorom boli favoritky Holanďanka Demi Volleringová, Talianka Elisa Longová Borghiniová, Francúzka Pauline Ferrandová-Prevotová či Poľka Kasia Niewiadomá.
Reusserová to v závere rozbehla pre Chabbeyovú, ktorá vyrazila v kopci a začala sa doťahovala na vedúcu skupinu. Aj tá sa medzitým rozpadla a na čele išli už len Garciová, Fisherová-Blacková a Vallieresová. Na méte päť km do cieľa mali stále náskok 20 sekúnd a vyzeralo to pre ne nádejne. Favoritky Volleringová, Longová Borghiniová, Ferrandová-Prevotová strácali 40 sekúnd a prišli o šancu na triumf. O ten si to nakoniec rozdala vedúca trojica a v nej si najviac síl ušetrila do posledného stúpania na Cote de Kimihurura Vallieresová, rýchlo sa odpútala súperkám a dosiahla senzačný triumf.
ženy elite (Kigali - Kigali, 164,6 km):
1. Magdeleine Vallieres (Kan.) 4:34:47 h, 2. Niamh Fisherová-Blacková (N.Zél.) +23 s, 3. Mavi Garciová (Šp.) +27, 4. Elise Chabbeyová (Švaj.) +41, 5. Riejanne Markusová (Hol.) +57, 6. Antonia Niedermaier (Nem.) +1:17, 7. Demi Volleringová (Hol.) +1:34, 8. Kimberley Pienaarová (Maur.), 9. Marlen Reusserová (Švaj.), 10. Kasia Niewiadomá (Poľ.) všetky rovnaký čas