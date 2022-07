Vallo skóroval v poľskej lige, prispel gólom k víťazstvu Wisly Plock

Varšava 31. júla (TASR) - Slovenský futbalový obranca Kristián Vallo sa strelecky presadil v nedeľnom zápase 3. kola poľskej ligy, keď sa gólom podieľal na víťazstve Wisly Plock 3:1 na trávniku Lechu Poznaň. Krátko pred polčasovou prestávkou otvoril skóre zápasu.



Dvadsaťštyriročný Vallo sa tešil z druhého ligového gólu v drese Wisly, prvého v tejto sezóne. V Poznani hral do 66. minúty. Na druhý gól hostí prihral v 50. minúte jeho krajan Filip Lesniak, ten začal na lavičke náhradníkov, no už v 14. minúte sa dostal do hry. V 78. minúte poslal tréner Wisly Pavol Staňo na ihrisko aj tretieho Slováka Martina Šuleka.