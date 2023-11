Valluš s prvým čistým kontom, Gerlach odchádza do švajčiarskej ligy

Poprad 1. novembra (TASR) - Brankár Štefan Valluš dosiahol svoje prvé čisté konto v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. "Kamzíci" v 15. kole Tipos extraligy potvrdili formu na domácom ľade, keď triumfovali vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Proti Banskej Bystrici uspeli po výsledku 2:0 a dotiahli sa na ôsme Michalovce.



Dvadsaťjedenročný Valluš zneškodnil počas duelu 30 striel. Brankár pôsobil v úvode sezóny v B-tíme (Aquacity Pikes) v nižšej súťaži Tipos SHL. Po zranení Eugena Rabčana však dostal šancu v A-tíme. "Verím, že to čisté konto je odmenou za dlhoročnú prácu. Dostal som šancu proti Bystrici a chlapci mi veľmi pomohli. Je to zásluha celého tímu. Dúfam, že túto príležitosť využijem rovnako v ďalších zápasoch. Ak mi však budú chlapci pomáhať, bude to v poriadku," uviedol Valluš.



Popradčania viedli od 16. minúty, keď Andrej Kukuča po individuálnej akcii v presilovej hre strelil svoj ôsmy gól v sezóne. Útočník druhej formácie je s 15 bodmi (8+7) najproduktívnejším hráčom tímu. "Som rád, ale môže to byť lepšie a treba ešte pridať nejaké body do tímovej tabuľky. Verím, že tie výsledky prídu," povedal Kukuča, ktorý zhodnotil aj duel: "Bol to ťažký zápas. Veľmi nás podržal Štefan v bráne a on bol veľký kľúč k úspechu. Predviedol výborný výkon a všetci mu to prajeme."



Na ďalší presný zásah čakali diváci až do záveru stretnutia. Tyler Coulter 73 sekúnd pre koncom tretej tretiny upravil do prázdnej brány na konečných 2:0. "Bol to vyrovnaný zápas. Rozhodla naša bojovnosť, súdržnosť a dôležité boli aj špeciálne formácie. Výborný výkon predviedol náš brankár. Štefan je síce v hierarchii mužstva naša trojka, ale od júla pracuje výborne a zaslúžil si nulu. Myslím si, že od druhej polovici stretnutia sme začali vyhrávať súboje. Začali sme kontrolovať hru a bolo to skôr o výsledku, ako o predvedenej hre. Máme radosť z troch bodov a čistého konta," konštatoval tréner "kamzíkov" Aleš Totter.



Najväčšou posilou mal byť najproduktívnejší hráč z minulej sezóny Max Gerlach, ktorý za Prešov strelil 34 presných zásahov a získal celkovo 59 bodov. V novej sezóne Tipos extraligy však nenaplnil očakávania, keď v 11 dueloch zaznamenal len dva góly a tri asistencie. V uplynulých troch stretnutiach sa nevošiel do zostavy a v tíme končí: "Max je výborný hráč a nie je vôbec zlý chalan. Pre neho je na prvom mieste ofenzíva, ale Max nemal takú produktivitu u nás. Rozhodli sme sa uprednostniť tím, systémovosť a zodpovednosť, čo sme v ňom nevideli. Myslím si, že odchádza do švajčiarskej ligy. Prajeme mu veľa šťastia a som rád, že som ho mohol trénovať," povedal český kormidelník domácich.



Popradčania ho plánujú nahradiť: "Odišiel nám Beuadoin a Gerlach, pre zranenie nám chýba aj Záborský. Títo hráči mali byť rozdieloví. Určite ich nahradíme, hľadáme centra, ktorý nám chýba. Rovnako aj obrancu. V hre je niekoľko mien a verím, že dvaja alebo traja z nich už budú počas reprezentačnej pauzy s nami trénovať. Vidím to veľmi reálne. V tomto stretnutí nám pomohli aj hráči z B-tímu," dodal Totter.



V inej situácii sú hráči Banskej Bystrice, ktorí zvíťazili v predchádzajúcich troch zápasoch. Hostia napriek prehre zostali na štvrtom mieste v tabuľke. Prvýkrát v sezóne však nestrelili gól. "Obom celkom chýbalo niekoľko hráčov, ale súper dobre bránil. V hre piatich proti piatim sme mali, ak som dobre počítal, šesť gólových príležitostí. Rozhodla jedna strela. V presilovkách sme vyšli naprázdno a to bol dnes hlavný rozdiel. Ak by presilovkové formácie dokázali dať aspoň jeden gól, zápas by možno dospel do predĺženia. Súperovi však patrí uznanie, výborne bránili a gratulujem im k zisku troch bodov," skonštatoval kanadský tréner hostí Doug Shedden.



Spoľahlivý výkon predviedol aj brankár Filip Belányi, ktorý vykryl 29 striel a mal 96,67-percentnú úspešnosť zásahov. "Boli sme menej dôrazní pred ich bránkou a chýbal nám jeden alebo dva góly. Musíme na tom popracovať. Aj také sú však zápasy. Dúfam, že sa z toho poučíme a nabudúce sa presadíme. Mrzí to, Vallušovi gratulujem k čistému kontu. Nedostal som nejaký pekný gól, ale už sa nedá nič urobiť," uviedol Belányi a vyjadril sa aj k forme tímu: "Stále je to len úvod sezóny, nepozeráme sa veľmi na tabuľku a každý zápas chceme vyhrať." Banská Bystrica neuspela len v šiestich z celkovo 15 stretnutí.



Popradčanom sa doma darí, no potrebujú na to nadviazať aj na ľade súpera. Z doterajších siedmich duelov získali len tri body, keď triumfovali v prvom kole v Nitre (4:2). "Je výborné zvíťaziť pred domácimi fanúšikmi, no treba to preniesť aj do stretnutí vonku. Verím, že zvládneme najbližšie dva, ktoré nás čakajú," uviedol Kukuča. "Kamzíci" sa v piatok predstavia na ľade nováčika z Humenného. Banská Bystrica privíta Nové Zámky.