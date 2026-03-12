< sekcia Šport
Valverde bol hrdinom Realu Madrid: „O takýchto večeroch snívate“
Dvadsaťsedemročný stredopoliar nastrieľal všetky tri góly v priebehu 22 minút v prvom polčase.
Autor TASR
Madrid 12. marca (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid si načasoval najlepší výkon v prebiehajúcej sezóne absolútne ideálne. V úvodnom osemfinálovom zápase prestížnej Ligy majstrov zdolal Manchester City rozdielom triedy 3:0. Počas neprítomnosti francúzskeho útočníka Kyliana Mbappeho zažiaril v drese „bieleho baletu“ Uruguajčan Federico Valverde, ktorý sa blysol hetrikom.
Dvadsaťsedemročný stredopoliar nastrieľal všetky tri góly v priebehu 22 minút v prvom polčase. Po zmene strán mohol náskok domáceho tímu ešte navýšiť Vinicius Junior, ale z pokutového kopu ho vychytal brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý penaltu sám spôsobil. „Bolo to neuveriteľné, o takýchto večeroch snívate. Už dlho som si neužil zápas ako tento. Som naozaj šťastný, ale predovšetkým preto, že tím vyhral,“ tešil sa po stretnutí Valverde, ktorý zaznamenal vôbec prvý hetrik v kariére a vyslúžil si ocenenie Hráč zápasu. „Je to Juanito 21. storočia. Kdekoľvek ho požiadate, aby hral, pre tento klub je to referenčný futbalista. Všetko, čo je treba na to, aby bol niekto skvelým hráčom Realu Madrid, Fede Valverde má,“ povedal na Uruguajčanovu adresu tréner tímu Alvaro Arbeloa.
Valverde mu dokázal, že aj bez hviezdnych mien ako Mbappe, Jude Bellingham či Rodrygo môže rekordný 15-násobný šampión LM dominovať. Španielsky kouč sa musel prispôsobiť viacerým absenciám, v základnej zostave tak štartoval len 18-ročný Thiago Pitarch, z lavičky dostali príležitosť jeho rovesník Franco Mastantuono a o tri roky starší Manuel Angel. „Som nadšený za fanúšikov, hráčov a za to, ako si to všetci užili. Madrid si zaslúžil takýto večer a 3:0 je lepší výsledok, než ste očakávali, však? Ale čo sa týka budúceho týždňa, povedal som chalanom, že v dvojzápase toho zostáva veľa a toto ešte nie je koniec,“ dodal Arbeloa podľa uefa.com.
„Citizens“ mali so 60-precentným držaním lopty územnú prevahu, ale od skórovania boli ďaleko. V budúcotýždňovej odvete ich tak čaká veľmi náročná úloha. „Samozrejme, že chytená penalta znamená, že 3:0 je lepšie ako 4:0. Nie som niekto, kto by hovoril, že to otočíme, ale pokúsime sa. Niekedy boli naše prihrávky dobré, niekedy nie, ale nedali sme gól, ktorý sme potrebovali. Väčšinou sa nám darilo ukázať našu identitu, ale uznanie si zaslúži Madrid. Má fantastických hráčov,“ uviedol kouč anglického tímu Pep Guardiola, pre ktorého to bol jubilejný 50. zápas proti Realu.
Nečakane nevýrazný bol nórsky kanonier Erling Haaland, ktorého Španiel v závere stretnutia dokonca vystriedal. Presadiť sa nepodarilo ani debutantovi v LM Antoineovi Semenyovi, ktorý je po Haalandovi a Igorovi Thiagovi z Brentfordu tretím najlepším strelcom v prebiehajúcom ročníku anglickej Premier League. „Myslím si, že sme sa snažili urobiť maximum, ale nevytvorili sme si šance, v ktorých by musel zasiahnuť Thibaut Courtois. Dostali sme sa do šestnástky mnohokrát a keď to dokážete, znamená to, že na to idete dobre. Vždy sú veľmi nebezpeční, ale nemám pocit, že Courtois odohral skvelý zápas. Dostali sme sa do pokutového územia veľakrát, ale chýbal nám detail,“ povedal španielsky kormidelník pre klubový web.
Angličanov čaká cez víkend ligový duel na trávniku West Hamu, Real doma privíta Elche. Odvetný súboj na Etihad Stadium je na programe v utorok 17. marca o 21.00 h.
