Valverde si zahrá za Real Madrid o dva roky dlhšie

Madrid 24. augusta (TASR) - Uruguajský futbalista Federico Valverde predĺžil o dva roky zmluvu s Realom Madrid. Pôvodný kontrakt 23-ročného stredopoliara so španielskym veľkoklubom mal platnosť do roku 2025, informovala agentúra dpa.



Valverde prišiel do Realu v júli 2016 z Peňarolu Montevideo. V sezóne 2019/2020 odohral 21 zápasov a prispel k zisku majstrovského titulu v najvyššej španielskej súťaži. V minulom ročníku nastúpil v 24 stretnutiach, v ktorých strelil tri góly. V jeho novom kontrakte s Realom Madrid je zahrnutá výkupná klauzula vo výške jednej miliardy eur.