Valverde tvrdí, že v tejto sezóne sa už neuskutočnia žiadne preteky

Madrid 19. apríla (TASR) - Španielsky cyklista Alejandro Valverde tvrdí, že v tomto roku sa už neuskutočnia žiadne preteky. Majster sveta z roku 2018 počíta s tým, že zrušia aj Tour de France, ktorú pre pandémiu koronavírusu presunuli na prelom augusta a septembra.



"Všetci by sme opäť radi videli športové podujatia, ale treba sa na celú vec pozrieť realisticky. Je to veľmi komplikované. Za danej situácie si neviem predstaviť, že by sa v tomto roku ešte uskutočnili nejaké cyklistické preteky. Platí to aj pre Tour de France," uviedol člen tímu Movistar v rozhovore pre španielsky denník El Mundo, ktorý sprostredkovala agentúra SID.