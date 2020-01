Valverdeho má na lavičke Barcelony nahradiť Quique Setién

Barcelona 13. januára (TASR) – Novým trénerom futbalistov FC Barcelona by sa mal stať Quique Setién. Podľa agentúry DPA v pondelok katalánske médiá informovali, že 61-ročný kouč na poste nahradí Ernesta Valverdeho.



Vedenie úradujúceho španielskeho majstra vraj cez deň rokovalo s Valverdem, ktorý ešte poslednýkrát viedol tréning mužstva. Dohodli sa na jeho konci a prezident klubu Josep Maria Bartomeu po zasadnutí klubovej rady a nie jednoznačnej diskusii mal už aj vybrať Setiéna, ktorý naposledy viedol Betis Sevillu. Nový tréner by mal trénovať mužstvo do júna tohto roka. Jeho agent už v pondelok večer už údajne v sídle klubu pripravoval podklady na podpis zmluvy.