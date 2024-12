Van Aert absolvuje pred sezónou 2025 šesť etáp SP v cyklokrose

Brusel 6. decembra (TASR) - Belgický cyklistia Wout Van Aert z tímu Visma absolvuje pred sezónou 2025 šesť etáp Svetového pohára v cyklokrose, ktoré sa uskutočnia v decembri a v januári. Tento šport je Van Aertova "stará láska", ako v piatok uviedol vo svojom vyhlásení.



Tridsaťročný jazdec patrí k elitným pretekárom v cestnej cyklistike, no v minulosti získal viacero úspechov aj v cyklokrose. V rokoch 2016 - 2018 získal tri tituly majstra sveta. "Cyklokros je moja prvá láska a preto sa k nemu rád vraciam každú zimu. K cyklokrosovej sezóne pristúpim čisto z lásky k tomuto športu, no so skromnými ambíciami," uviedol podľa AFP Van Aert, ktorý bol dôležitý člen tímu pri triumfe kolegu Jonasa Vingegaarda na Tour de France.



Počas pôsobenia v SP by sa mal predstaviť na belgických etapách Mol, Loenhout, Gullegem, Dendermonde a Maasmechelen a v španielskom Benidorme. Svoj cyklokrosový rozpis si zámerne prispôsobil tak, aby sa mohol koncentrovať aj na doliečenie zranení z uplynulej sezóny, v ktorej musel po kolízii opustiť španielsku Vueltu.