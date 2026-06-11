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Van Aert je víťazom 5. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Svrček 17.
Pre Van Aerta to bolo druhé víťazstvo v tejto sezóne, v úvode sezóny jazdec Vismy nenašiel premožiteľa na klasike Paríž-Roubaix.
Autor TASR
Villars-les-Dombes 11. júna (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert sa stal víťazom 5. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na trati zo Saint-Chamond do Villars-les-Dombes dlhej 195,8 km triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Francúzom Hugom Hofstetterom, tretí skončil Nemec Phil Bauhaus.
Pre Van Aerta to bolo druhé víťazstvo v tejto sezóne, v úvode sezóny jazdec Vismy nenašiel premožiteľa na klasike Paríž-Roubaix. Slovenský cyklista Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step finišoval na 17. mieste v rovnakom čase ako Van Aert. Vedenie v celkovom poradí si udržal Francúz Alex Baudin, ktorý ovládol úvodnú etapu. Svrček je celkovo 115. (+37:49).
Pre Van Aerta to bolo druhé víťazstvo v tejto sezóne, v úvode sezóny jazdec Vismy nenašiel premožiteľa na klasike Paríž-Roubaix. Slovenský cyklista Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step finišoval na 17. mieste v rovnakom čase ako Van Aert. Vedenie v celkovom poradí si udržal Francúz Alex Baudin, ktorý ovládol úvodnú etapu. Svrček je celkovo 115. (+37:49).
Výsledky 5. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Saint-Chamond - Villars-les-Dombes, 195,8 km):
1. Wout van Aert (Belg./Visma) 4:31:59 h, 2. Hugo Hofstetter (Fr./NSN Cycling), 3. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn Victorious), 4. Vito Braet (Belg./Lotto Intermarché), 5. Henri François Renard Haquin (Fr./Team Picnic PostNL), 6. Dorian Godon (Fr./Netcompany Ineos), ..., 17. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) všetci rovnaký čas ako víťaz
Celkové poradie po 5. etape:
1. Alex Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 18:07:12 h, 2. Kevin Vauquelin (Fr./Netcompany Ineos) +12 s, 3. Oscar Onley (V. Brit./Netcompany Ineos), 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma) obaja +15, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +47, 6. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Lidl-Trek) +50, ..., 115. SVRČEK +37:49 min
1. Wout van Aert (Belg./Visma) 4:31:59 h, 2. Hugo Hofstetter (Fr./NSN Cycling), 3. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn Victorious), 4. Vito Braet (Belg./Lotto Intermarché), 5. Henri François Renard Haquin (Fr./Team Picnic PostNL), 6. Dorian Godon (Fr./Netcompany Ineos), ..., 17. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) všetci rovnaký čas ako víťaz
Celkové poradie po 5. etape:
1. Alex Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 18:07:12 h, 2. Kevin Vauquelin (Fr./Netcompany Ineos) +12 s, 3. Oscar Onley (V. Brit./Netcompany Ineos), 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma) obaja +15, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +47, 6. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Lidl-Trek) +50, ..., 115. SVRČEK +37:49 min