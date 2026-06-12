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Van Aert má problém s lakťom, preteky vo Francúzsku nedokončil
Tridsaťjedenročný Van Aert má zatiaľ v sezóne dobré výsledky, nad ktorými vyčnieva triumf na monumentálnej klasike Paríž-Roubaix.
Autor TASR
Saint Vulbas 12. júna (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert odstúpil z pretekov Okolo Auvergne-Rhone-Alpes. Jazdec stajne Visma má problém s lakťom.
Tridsaťjedenročný Van Aert má zatiaľ v sezóne dobré výsledky, nad ktorými vyčnieva triumf na monumentálnej klasike Paríž-Roubaix. Minulý týždeň však v tréningu spadol a na francúzskom etapáku sa mu nedarilo. Odstúpil tak už pred štartom piatkovej 6. etapy. Belgičan by mal byť kľúčovým domestikom Jonasa Vingegaarda na nadchádzajúcej Tour de France. „Wouta výrazne obmedzovala bolesť v lakti. Odcestoval do Belgicka, kde absolvuje ďalšie vyšetrenia,“ zverejnil podľa AFP tím Visma.
Tridsaťjedenročný Van Aert má zatiaľ v sezóne dobré výsledky, nad ktorými vyčnieva triumf na monumentálnej klasike Paríž-Roubaix. Minulý týždeň však v tréningu spadol a na francúzskom etapáku sa mu nedarilo. Odstúpil tak už pred štartom piatkovej 6. etapy. Belgičan by mal byť kľúčovým domestikom Jonasa Vingegaarda na nadchádzajúcej Tour de France. „Wouta výrazne obmedzovala bolesť v lakti. Odcestoval do Belgicka, kde absolvuje ďalšie vyšetrenia,“ zverejnil podľa AFP tím Visma.