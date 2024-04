Van Aert potvrdil, že nebude štartovať na Giro d'Italia

Brusel 11. apríla (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert nebude štartovať na tohtoročných pretekoch Giro d'Italia. Jazdec stajne Visma - Lease a Bike vo štvrtok oznámil, že po páde na klasike Dwars door Vlaanderen stále nemôže trénovať a nestihne sa dostať do potrebnej formy.



Van Aert si na domácom podujatí v závere marca zlomil rebrá i kľúčnu kosť. "Rekonvalescencia prebieha v poriadku, no moje poranené rebrá sú stále limitujúcim faktorom. Nemôžem vôbec trénovať. Snažil som sa už začať šliapať na bicykli, no na plnohodnotný tréning to nestačí. Preto sme sa rozhodli neštartovať na Gire. Je to škoda, som veľmi sklamaný, po Okolo Flámska som prišiel už o druhé podujatie sezóny, na ktoré som sa chcel zamerať. Musím si však stanoviť prioritu a tou je zdravie," vysvetlil Van Aert podľa Cycling News.



Belgický jazdec nespomenul, aký by mal byť jeho nasledujúci program, no očakáva sa, že by nemal chýbať na Tour de France. Na najprestížnejšom trojtýždňovom etapáku by mal pomáhať Jonasovi Vingegaardovi s obhajobou celkového triumfu. Vingegaard je v súčasnosti rovnako zranený, po páde na pretekoch Okolo Baskicka absolvoval v uplynulých dňoch operáciu kľúčnej kosti.