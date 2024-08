Van Aert triumfoval v 10. etape, na čele naďalej O'Connor

Baiona 27. augusta (TASR) - Belgičan Wout van Aert sa stal víťazom utorkovej 10. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike dosiahol v 160 km dlhej etape z Ponteareasu do Baiony čas 3:50:47 h a triumfoval pred Francúzom Quentinom Pacherom (Groupama-FDJ). Pódium doplnil domáci Marc Soler (SAE Team Emirates). Červený dres pre lídra celkového poradia si udržal austrálsky jazdec Ben O'Connor zo stajne Decathlon AG2R La Mondiale.



Po dni voľna čakala cyklistov kopcovitá etapa so štyrmi vrchárskymi a jednou šprintérskou prémiou. Prvé body na Alto de Fonfria bral van Aert pred Williamom Lecerfom (Soudal Quick-Step) a Solerom, ktorí mali na vrchole k dobru 14 sekúnd pred pelotónom. Van Aert sa stal prvým držiteľom zeleného dresu, ktorý triumfoval vo vrchárskej prémii Vuelty od roku 2020. Na vedúce trio sa po zjazde dotiahli aj Juri Hollmann (Alpecin - Deceuninck) s Pacherom a svoj náskok pätica postupne zvýšila na šesť minút.



V druhom stúpaní na Alto de Vilachan bol najúspešnejší Lecerf, na Alto de Mabia bral päť bodov opäť van Aert. Ten vyhral aj šprintérsku prémiu pred posledným stúpaním a v bodovacej súťaži zvýšil svoj náskok na Kadena Grovesa (Alpecin - Deceuninck) na 61 bodov. Van Aert s Pacherom sa dostali dopredu, v poslednej vrchárskej prémii 20 km pred cieľom bol Belgičan znovu lepší. Zvyšní členovia pôvodného úniku zaostali a napokon bojovali o tretie miesto. V špurte trojice uspel Soler.



Po triumfe v 3. a 7. etape sa 29-ročný Belgičan tešil už z tretieho víťazstva na tohtoročnej Vuelte. V cieli naňho navyše čakalo prekvapenie, osobne ho prišla podporiť manželka s deťmi. "Nedeje sa často, že ma môže v cieli navštíviť moja rodina, takže je to výnimočné a skvelé víťazstvo. Veľmi som sa snažil dostať do úniku, ale na prvom kopci som mal problémy a takmer som to vzdal. Potom to bolo ťažké, lebo sme museli veľmi spolupracovať. Trochu som sa obával vrchárov, takže som chcel ísť do záverečného stúpania s náskokom. Je naozaj veľká náhoda, že som takmer v čele vrchárskej súťaže, rozhodne sa sústredím na tú bodovaciu," uviedol van Aert po pretekoch.







Vuelta a Espaňa - 10. etapa (Ponteareas - Baiona, 159,6 km):



1. Wout Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 3:50:47 h, 2. Quentin Pacher (Fr./Groupama-FDJ +3 s, 3. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates), 4. William Lecerf (Belg./Soudal Quick-Step), 5. Juri Hollmann (Nem./Alpecin - Deceuninck) všetci +2:01 min, 6. Txomin Juaristi (Šp./Euskaltel - Euskadi), 7. Jhonatan Narvaez (Ekv./Ineos Grenadiers), 8. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ), 9. George Bennett (N.Zél./Israel - Premier Tech), 10. Harold Tejada (Kol./Astana Qazaqstan Team) všetci +5:31







Priebežné poradie po 10. etape:



1. Ben O'Connor (Austr./Decathlon AG2R La Mondiale) 40:05:54 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-hansgrohe) +3:53 min, 3. Richard Carapaz (Ekv./EF Education - EasyPost) +4:32, 4. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +4:35, 5. Mikel Landa (Šp./T-Rex-Quick-Step) +5:17, 6. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +5:29, 7. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +5:30, 8. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) +5:30, 9. Cristian Rodriguez (Šp./Arkea - B&B Hotels) +6:00, 10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +6:32