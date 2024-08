Van Aert triumfoval v 7. etape, na čele stále O'Connor

Vuelta a Espaňa - 7. etapa (Archidona - Cordoba, 180,2 km):



1. Wout van Aert (Belg./Visma - Lease a bike) 4:15:39 h, 2. Mathias Vacek (ČR/Lidl - Trek), 3. Pau Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 4. Stefan Küng (Švaj./Groupama - FDJ), 5. Quinten Hermans (Belg./Alpecin - Deceuninck), 6. Quentin Pacher (Fr./Groupama - FDJ), 7. Lorenzo Rota (Tal./Intermarché - Wanty), 8. Harold Tejada (Kol./Astana Qazaqstan Team), 9. Max Poole (V.Brit./DSM), 10. George Bennett (N.Zél./Israel - Premier Tech) všetci rovnaký čas ako víťaz







Celkové poradie po 7. etape:



1. Ben O'Connor (Austr./Decathlon - AG2R - La Mondiale) 27:44:07 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-Hansgrohe) +4:45 min, 3. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +4:59, 4. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +5:23, 5. Cristian Rodriguez (Šp./Arkéa - B&B Hotels) +5:26, 6. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) +5:29, 7. Lennert Van Eetvelt (Belg./Lotto - Dstny) +5:32, 8. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-Hansgrohe) +5:37, 9. Felix Gall (Rak./Decathlon - AG2R - La Mondiale) +5:38, 10. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +5:49

Cordoba 23. augusta (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert z tímu Visma-Lease a Bike sa stal víťazom 7. etapy pretekov Vuelta a Espaňa. V piatkovej 180,2 km dlhej trati z Archidony do Cordoby triumfoval v hromadnom špurte pred Čechom Mathiasom Vacekom z Lidl - Treku, pódium doplnil Pau Miquel zo Španielska (Equipo Kern Pharma). Červený dres pre lídra celkového poradia si udržal austrálsky jazdec Ben O'Connor zo stajne Decathlon - AG2R - La Mondiale.V piatok bola na programe kopcovitá etapa s jednou šprintérskou prémiou a stúpaním na Alto del 14 % pred záverečnou rovinou. Do samostatného úniku šiel Španiel Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi), a hoci si pred pelotónom vybudoval až osemminútový náskok, vo vysokých horúčavách nad 36 °C tempo sám nevydržal. Šprintérsku prémiu 40 km pred cieľom ukoristil s už len minútovým náskokom a krátko na to ho pelotón pohltil.Päť vrchárskych bodov na Alto del 14 % si pripísal druhý muž celkového poradia Slovinec Primož Roglič z Red Bull - Bora-Hansgrohe. Nepríjemný pád mal 25 km pred koncom etapy Austrálčan Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck), rýchlo sa však otriasol a v pretekoch pokračoval. Na čele pelotónu sa tvorilo viacero skupín a vpredu sa chvíľu držal osamotený Marc Soler (SAE Team Emirates). Hromadná skupina s ťahúňom Seppom Kussom (Visma - Lease a bike) sa naňho 3 km pred cieľom dotiahla a preteky smerovali k hromadnému špurtu, v ktorom uspel van Aert.Dvadsaťdeväťročný Belgičan zaznamenal druhé víťazstvo na tohtoročnej Vuelte, v pondelok sa tešil z triumfu v 3. etape.uviedol van Aert v cieli.