Van Aert triumfoval v 9. etape: Znamená to pre mňa veľa

výsledky 9. etapy Giro d´Italia (Gubbio - Siena, 181 km):



1. Wout van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:08 h, 2. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates-XRG) rovnaký čas ako víťaz, 3. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) a 4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) obaja +58 s, 5. Simon Yates (V.Brit./Visma-Lease a Bike) a Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Voctorious) obaja +1:00 min., 7. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates-XRG) +1:07, 8. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers), 9. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) a 10. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates-XRG) všetci +1:10



celkové poradie po 9. etape:



1. Del Toro 33:36:45 h, 2. Ayuso +1:13 min., 3. Tiberi +1:30, 4. Carapaz +1:40, 5. Ciccone +1:41, 6. Yates +1:42, 7. Bernal +1:57, 8. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates-XRG) +1:59, 9. Yates +2:01, 10. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-Hansgrohe) +2:25





Siena 17. mája (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert triumfoval v nedeľňajšej 9. etape pretekov Giro d´Italia, ktorá viedla z Gubbia do Sieny a merala 181 km. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike zvíťazil pred Mexičanom Isaacom Del Torom (SAE Team Emirates XRG), ten vystriedal na čele celkovej klasifikácie domáceho Diega Ulissiho (XDS Astana Team). Na tretej priečke finišoval s odstupom 58 sekúnd Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ktorý uspel v špurte skupiny prenasledovateľov.Deviata etapa mala zvlnený profil a viedla úzkymi a prašnými cestami trate Strade Bianche. Po štarte sa na čele vytvorila šestica, ktorá sa oddelila od pelotónu po nástupe Kadena Grovesa (Alpecin), okrem neho a kolegu Quintena Hermansa vyrazili dopredu aj Milan Fretin (Cofidis), Dries de Bondt (Decathlon), Luke Lamperti (Soudal - QuickStep) a Taco van den Hoorn (Intermanché). Obe šprintérske prémie vyhral de Bondt a po vrchársku si prišiel Hermans. Svižné tempo, ktoré udával na čele pelotónu Mads Pedersen, však malo za následok pokles náskoku úniku. Groves bol nútený pridať, nabral do háku aj Hermansa a ušli ostatným kolegom z brejku. Pedersen šiel neskutočne a sám zdecimoval balík na menej ako 40 jazdcov. Medzi odpadlíkmi bol aj líder priebežného poradia Ulissi, ktorého sen o udržaní ružového dresu sa tak rozplynul. Hlavní favoriti Primož Roglič, Juan Ayuso či Antonio Tiberi sa naďalej nachádzali v hlavnej skupine, no 50 km pred cieľom mali pri sebe minimum pomocníkov.Na druhom gravelovom úseku sa porúčal na zem jeden jazdcov Ineosu a po ňom skončili v prachu Roglič aj Pidcock. Slovinec si vypil kalich horkosti do dna a po páde musel meniť bicykel pre defekt, čím stratil ďalší čas. Najsilnejší sa na šotoline ukázal Egan Bernal (Ineos), ktorý si došiel na čelo pretekov spolu s kolegom Rivierom, van Aertom a Del Torom. Pôvodný únik sa rozplynul, vpredu sa sformovalo kvarteto s Bernalom, van Aertom a Mathiasom Vacekom, ktorý dorazil sám na čelo z Ayusovej skupiny. Dvadsať km pred cieľom mala táto štvorica na pelotón vyše 50-sekundový náskok. Na poslednom sektore vyrazil dopredu Del Toro, ktorého zachytil len van Aert, zvyšní dvaja pretekári spadli do balíka. V záverečnom stúpaní na Piazza del Campo v Siene mal najviac síl van Aert, ktorý 500 m pred cieľom ukázal Mexičanovi chrbát a došiel si po etapový triumf. Roglič i Pidcock stratili v celkovom poradí na Del Tora vyše dve minúty. Druhý Ayuso má po 9. etape na Mexičana manko 1:13 min.Van Aert zaznamenal prvé víťazstvo od zranenia na vlaňajšej Vuelte.povedal Belgičan podľa Cyclingnews.com.