Van Aert triumfoval v hromadnom špurte 3. etapy Vuelty

Vuelta a Espaňa - 3. etapa (Lousa - Castelo Branco, 191,2 km):



1. Wout van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:40:42 h, 2. Kaden Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Jon Aberasturi (Šp./Euskaltel-Euskadi), 4. Arne Marit (Belg./Intermarche-Wanty), 5. Pavel Bittner (ČR/DSM-Firmenich-PostNL), 6. Corbin Strong (N.Zél./ Israel-Premier Tech), 7. Arjen Livyns (Belg./Lotto Dstny), 8. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 9. Antonio Soto (Šp./Kern Pharma), 10. Carlos Canal (Šp./Movistar) všetci rovnaký čas





Celkové poradie:



1. van Aert 10:05:59 h, 2. Brandon McNulty (USA/SAE Emirates) +13 s, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +15, 4. Stefan Küng (Švajč./Groupama-FDJ) +19, 5. Edoardo Affini (Tal./Visma-Lease a Bike) +21, 6. Mauro Schmid (Švajč./Jayco Alula) +29, 7. Primož Roglič (Slovin./Bora-hansgrohe) +30, 8. Bruno Armirail (Fr./AG2R La Mondiale) +31, 9. Joao Almeida (Portug./SAE Emirates) +32, 10. Nelson Oliveira (Portug./Movistar Team) +33

Castelo Branco 19. augusta (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert z tímu Visma-Lease a Bike sa stal víťazom pondelkovej 3. etapy pretekov Vuelta a Espaňa a potvrdil svoju pozíciu na čele celkového poradia. Na 191,2 km dlhej trati z Lousy do Castelo Branco triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Austrálčanom Kadenom Grovesom z Alpecinu - Deceuninck a Španielom Jonom Aberasturim (Euskaltel-Euskadi).Van Aert sa naposledy tešil z víťazstva ešte vo februári v klasike Kuurne-Brusel-Kuurne. "Stojí za to byť trpezlivý. Už je to dosť dlho, čo som mohol oslavne zdvihnúť ruky a je to skutočne dobrý pocit. Tím bol veľmi silný, celé preteky sme mali pod kontrolou. Na konci ma dostali do perfektnej pozície, čo mi dodalo sebadôveru, aby som to dokončil," uviedol 29-ročný pretekár v cieli.Počas zvlnenej etapy s 2620 výškovými metrami čakali na jazdcov tri prémie. Krátko po štarte si pred pelotónom vytvorila náskok štvorica Unai Iribar, Ibon Ruiz (obaja Kern Pharma) a Xabier Isasa s Angelom Matem z Euskaltelu. Vrchársku prémiu druhej kategórie na Alto de Teixeira vyhral Mate, najviac bodov a časové bonifikácie šprintérskej prémie si 49 km pred cieľom rozdelil únik v poradí Isasa, Ruiz a Mate. Trinásť bodov získal Iribar a desať si z pelotónu vybojoval van Aert. Na kopec Alto de Alpedrinha vyšiel prvý opäť Mate, ktorý si od utorka oblečie bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.Po zjazde únik postupne strácal svoj náskok a na 170. kilometri pelotón pohltil aj posledného Isasu. Na hromadný záver sa postupne pripravovali šprintérske tímy, necelé 2 km pred cieľom vyštartoval dopredu Victor Campenaerts z Lotto Dstny. Po tisíc metroch mu však došli sily a etapa sa končila v hromadnom špurte.