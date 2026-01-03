< sekcia Šport
Van Aert utrpel zranenie členka, sezóna sa preňho skončila
Tridsaťjedenročný pretekár sa bude po rekonvalescencii pripravovať na cestné preteky.
Mol 3. januára (TASR) - Belgičan Wout van Aert utrpel zranenie členka a prišiel o tohtoročné majstrovstvá sveta v cyklokrose. Trojnásobný svetový šampión spadol v piatkových pretekoch v belgickom Mole a jeho cyklokrosová sezóna sa tak predčasne skončila. Informáciu potvrdil jeho tím Visma-Lease a Bike.
Tridsaťjedenročný pretekár sa bude po rekonvalescencii pripravovať na cestné preteky. „Samozrejme, som veľmi sklamaný, že musím takto ukončiť cyklokrosovú sezónu. Cítil som sa čoraz lepšie. Tešil som sa na preteky Svetového pohára v Zonhovene a na belgický šampionát. Teraz sa budem sústrediť na to, aby som sa zotavil, a potom sa pripravil na cestnú sezónu,“ povedal Van Aert, víťaz desiatich etáp na Tour de France.
Van Aert sa pošmykol na zasneženej trati po tom, ako dobehol holandského rivala Mathieua van der Poela a snažil sa s ním udržať krok. Van der Poel zvíťazil a vyhral aj ôsmy cyklokros v sezóne, v ktorom štartoval. Belgičan chvíľu pokračoval, nakoniec však preteky nedokončil. Zo šiestich štartov v cyklokrosovej sezóne vyťažil najlepšie dve druhé miesta. V cestnej cyklistike má na konte aj striebro z OH v Tokiu a bronz z časovky v Paríži. Informácie priniesol portál cyclinguptodate.com.
