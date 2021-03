Van Aert víťazom úvodnej etapy Tirrena, Sagan sa nedostal do šprintu

Tirreno - Adriatico - 1. etapa (Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 156 km):



1. Wout Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 3:36:17 h,

2. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal),

3. Fernando Gaviria Rendon (Kol./SAE Team Emirates),

4. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroën Team), 5. Luka Mezgec (Slovin./Team BikeExchange), 6. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix), 7. Alvaro Hodeg Chagui (Kol./Deceuninck-QuickStep), 8. Davide Ballerini (Tal./Deceuninck-QuickStep), 9. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar Team), 10. Hugo Hofstetter (Fr./Israel Start-up Nation), 11. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) - všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie po 1. etape:

1. Van Aert 3:36:07 h,

2. Ewan +4 s,

3. Gaviria +6,

4. Simone Velasco (Tal./Gazprom-RusVelo) +7, 5. Mattia Bais (Tal./Androni-Sidermec-Bottecchia) +8. 6. Vendrame +10, ... 13. SAGAN +10

Lido di Camaiore 10. marca (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert sa stal v stredu víťazom úvodnej etapy na pretekoch Tirreno - Adriatico. Jazdec tímu Jumbo-Visma uspel na 156 km trase so štartom i cieľom v Lido di Camaiore v záverečnom špurte o sekundu pred Austrálčanom Calebom Ewanom (Lotto-Soudal) a Francúzom Thibautom Pinotom zo SAE Team Emirates. Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-hansgrohe) vo svojej tohtosezónnej premiére v závere nebojoval o čelné priečky a skončil jedenásty.Sagan musel odložiť začiatok svojej sezóny po tom, ako mali začiatkom februára spoločne s bratom Jurajom a ďalším Slovákom v drese Bory pozitívny test na koronavírus. Na štart sa postavil prvýkrát od októbra, keď sa predstavil na Giro d'Italia, kde si pripísal jediné víťazstvo v uplynulej sezóne, presadil sa v 10. etape.Úvodná časť Tirrena sa odohrala v okolí Lido di Camaiore, etapa mala najmä rovinatý charakter, no v jej začiatku na jazdcov čakala aj horská prémia Pitoro (2,7 km, 7,4 %), ktorú museli absolvovať trikrát. Od začiatku sa odtrhli šiesti pretekári Samuele Rivi, Vincenzo Albanese, Guy Niv, Jan Bakelants, Simone Velasco a Mattia Bais, ktorí si postupne vypracovali trojminútový náskok. Ten sa postupne skresával a 80 km pred cieľom bol už iba 70-sekundový. Na čele zostali už iba piati, keď sa odpojil Bakelants a zaradil sa do pelotónu. Ten s ubiehajúcimi kilometrami ukrajoval z medzi a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. Dvadsať kilometrov pred cieľom boli na čele už iba dvaja pretekári Bais a Rivi, pred zvyšok mali náskok necelú minútu.Pelotón pohltil celodenný únik asi jedenásť kilometrov pred cieľom, v dramatickom finiši napokon uspel Van Aert tesne pred Ewanom, Saganovi sa nepodarilo vybojovať si výhodnú pozíciu a do záverečného šprintu sa nedostal.