Van Aert vyhral 11. etapu, Pogačar zvýšil náskok

Malaucéne 7. júla (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert z tímu Jumbo-Visma triumfoval v stredajšej 11. etape 108. ročníka Tour de France. Za ním prišli do cieľa jazdci tímu Trek-Segafredo, Francúz Kenny Elissonde a Holanďan Bauke Mollema. Obhajca celkového prvenstva Tadej Pogačar zo Slovinska (UAE-Team Emirates) finišoval štvrtý a na čele priebežného poradia má pred najbližšími prenasledovateľmi už vyše 5-minútový náskok. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) v náročnej horskej etape s dvoma stúpaniami na Mont Ventoux mieril do cieľa s výraznou stratou.



Van Aert, ktorý v utorňajšej šprintérskej etape obsadil 2. miesto, zdolal trať dlhú 198,9 km za 5:17:43 h. Elissonde s Mollemom mali stratu 1:14 min. Pre 26-ročného Belgičana to je štvrté individuálne etapové víťazstvo na Tour de France a 23. v profesionálnej kariére.



Cyklisti až dvakrát museli zdolať slávny kopec Mont Ventoux. Zatiaľ čo prvýkrát išlo o stúpanie prvej kategórie, druhý výjazd patril do najvyššej kategórie HC a 15,7 km úsek mal miestami až 10-percentné stúpanie. Po necelých 30 km sa etapa a napokon aj celá Tour skončila pre Nemca Tonyho Martina (Jumbo-Visma), odstúpil po páde, pri ktorom si poranil tvár a nohu.



Približne 37 km pred cieľom sa pri druhom výstupe na Mont Venotux osamostatnil Elissonde, po čase ho začali stíhať Julian Alaphilippe, Van Aert a Mollema. Van Aert sa zbavil Alaphlippea aj Mollemu a čoskoro predstihol aj Ellisondea. Alaphlippea neskôr pohltila skupina favoritov vrátane Pogačara, Kolumbijčana Rigoberta Urana (EF Education-Nippo) a Dána Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma). Trojica finišovala pospolu a patria jej prvé tri miesta v celkovej klasifikácii. Problémy mal Austrálčan Ben O'Connor (AG2R Citroën), ktorý sa prepadol z druhej pozície priebežného poradia.



Vo štvrtok je na programe 12. etapa, 159,4 km povedie zo Saint Paul Trois Chateaux do Nimes.