Brives-Charensac 6. júna (TASR) - Domáci cyklista Alexis Vuillermoz triumfoval v 2. etape 74. ročníka Critérium du Dauphiné a dostal sa na čelo celkového poradia. Jazdec stajne TotalEnergies sa presadil v špurte päťčlennej skupinky po dlhom úniku a 169,8 km dlhú trasu zo Saint-Péray do Brives-Charensacu zvládol za 4:03:34 h. Druhý finišoval Nór Anders Skaarseth (Uno-X) a tretí skončil ďalší Francúz Olivier Le Gac (Groupama-FDJ).



V pondelok bola na programe kopcovitá etapa so štyrmi stúpaniami vhodná pre únik. Aj preto sa oň od začiatku pokúšalo mnoho pretekárov. Postupne sa na čele vytvorila skupina, do ktorej sa dostali Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal), Kevin Vermaerke (DSM), Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), Vuillermoz, Skaarseth a Le Gac. Netrvalo dlho a šestica si vypracovala až päťminútový náskok, Vervloesem však postupne stratil kontakt a odpadol.



Únik si udržal vedenie aj po najťažšom stúpaní 2. kategórie na Col de Mezilhac a pelotón si až neskoro uvedomil, že jeho strata zostala veľká. Šprintérske tímy sa v závere snažili z plných síl ešte skupinku dostihnúť, no už to nedokázali. O triumf si to rozdala pätica, z ktorej mal v závere najlepšie nohy Vuillermoz a pripísal si deviate víťazstvo v kariére. Pelotón finišoval s mankom päť sekúnd.



Vuillermoz sa vďaka triumfu a bonifikácii dostal aj na čelo celkového poradia s trojsekundovým náskokom pred Skaarsethom. Doterajší líder Wout van Aert z Belgicka (Jumbo-Visma) je štvrtý s mankom päť sekúnd.