Van Avermaet sa zranil pri tréningu na horskom bicykli kolennú šľachu

Brusel 19. apríla (TASR) - Belgický cyklista Greg Van Avermaet utrpel pri tréningu na horskom bicykli zranenie kolena. V jeho rodnej krajine neplatí počas pandémie koronavírusu zákaz vychádzania, no úradujúci olympijský šampión si musí dať na týždeň prestávku od prípravy.



Tridsaťštyriročný jazdec tímu CCC preťažil kolennú šľachu. "Myslím si, že to spôsobil nesprávny posed na horskom bicykli. Mal som s tým problém už v zime, keď som sa tiež venoval činnostiam, na aké nie som zvyknutý. Počas riadnej sezóny som s tým nikdy nemal ťažkosti," citoval Van Avermaeta portál cyclingnews.com.



Návštevu fyzioterapeuta by v súčasnej situácii nezvažoval, ani keby bola dovolená: "Trocha sa obávam nákazy, snažím sa byť v kontakte s čo najmenším počtom ľudí. Poznám zopár osôb ľudí v okolí, ktoré sa nakazili vírusom a aj keď predtým nemali iné zdravotné problémy, dosť sa im priťažilo. V každom prípade, my cyklisti sme sa vždy vystríhali vírusov a baktérií."