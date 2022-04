Van Baarle vyhral 119. ročník Paríž - Roubaix

Výsledky 119. ročníka Paríž - Roubaix (Compiegne - Roubaix, 257,2 km):



1. Dylan van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers) 5:37:00 h, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) +1:47 min, 3. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ), 4. Tom Devriendt (Belg./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux), 5. Matej Mohorič (Slovin./Bahrajn Victorious) všetci rovnaký čas, 6. Adrien Petit (Fr./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) +2:27, 7. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 8. Laurent Pichon (Fr./Arkea-Samsic) obaja rovnaký čas, 9. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) +2:34, 10. Yves Lampaert (Belg./Deceuninck-QuickStep) +2:59

Roubaix 17. apríla (TASR) - Holandský cyklista Dylan van Baarle vyhral 119. ročník slávnych pretekov Paríž - Roubaix. Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil po samostatnom úniku a 257,2 km dlhý monument zvládol za 5:37:00 h. Druhý finišoval v šprinte štvorice Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) a tretí skončil Švajčiar Stefan Küng (Groupama-FDJ). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.Na pretekárov čakalo v nedeľu dokopy 30 úsekov na kockách, ktoré sa rozprestierali hlavne v druhej polovici trate. Cyklistom spríjemňovalo náročné preteky slnečné počasie. Hneď v úvode sa pokúšalo o únik viacero skupiniek, ale odtrhnúť sa dokázali až po približne 35 km Owain Doull (EF Education-EasyPost), Laurent Pichon (Arkea-Samsic) a Alexandr Riabušenko (Astana), väčší náskok si však nevypracovali. Za nimi sa na vetre rozdelil pelotón na dve skupiny a v druhej prekvapujúco zostali favoriti Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Matteo Trentin (SAE Team Emirates), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), Kasper Asgreen (QuickStep) či Greg Van Avermaet. V prvej skupine bolo asi 70 pretekárov a na jej čele pracovali všetci jazdci Ineosu, ktorí sa postarali o rozdelenie pelotónu.Skupina van der Poela a van Aerta strácala už 170 km pred cieľom viac ako minútu a tvrdo pracovala, aby sa dotiahla do pelotónu. O ďalších 30 km sa manko scvrklo pod minútu, v pelotóne prišlo na úseku s kockami k veľkému pádu a tak sa opäť rozdelil. Asi 90 km pred cieľom sa do skupiny, ktorá zostala z hlavného balíka, dotiahli už aj van der Poel s van Aertom a pred nimi išli v úniku Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Tom Devriendt (Intermarche-Wanty-Gobert) a Laurent Pichon (Arkea-Samsic), kúsok za trojicou bol van Baarle. Trio malo 50 km pred koncom k dobru asi 40 sekúnd.Na záverečných 30 km zostali v hre o víťazstvo už len Mohorič, Devriendt, Lampaert, van Barle v čelnej skupine a za nimi išli Stefan Küng (Groupama-FDJ), van der Poel, Ben Turner (Ineos), Pichon, Adrien Petit (Intermarche-Wanty-Gobert), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a van Aert, ktorý mal však defekt a opäť musel sťahovať stratu. Van Baarle zaútočil 17 km pred cieľom a svoj pokus nakoniec dotiahol do víťazného konca, keďže Mohorič s Lampaert a ani ďalší už nedokázali stratu stiahnuť. Lampaert nakoniec prišiel o pódium po tom, čo o neho zavadil jeden z divákov pri trati a Belgičan spadol.