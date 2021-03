Van Baarle vyhral po dlhom sóle klasiku Dwars door Vlaanderen

výsledky 76. ročníka Dwars door Vlaanderen (Roeselare - Waregem, 184,1 km):



1 Dylan van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers) 3:58:59 h, 2. Christophe Laporte (Fr./Cofidis) +26 s, 3. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix), 4. Yves Lampaert (Belg./Deceuninck-QuickStep), 5. Tosh Van Der Sande (Belg./Lotto Soudal), 6. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), 7. Greg Van Avermaet (Belg./AG2R Citroën Team), 8. Anthony Turgis (Fr./Total Direct Energie), 9. Florian Senechal (Fr./Deceuninck-QuickStep), 10. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas

Waregem 31. marca (TASR) - Holandský cyklista Dylan van Baarle zvíťazil na 76. ročníku klasiky Dwars door Vlaanderen. Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil po dlhom sóle a 184,1 km dlhú trasu z Roeselare do Waregemu zvládol za 3:59:05 h. Druhý finišoval Francúz Christophe Laporte (Cofidis) a tretí skončil Belgičan Tim Merlier (Alpecin-Fenix).Pre dvadsaťosemročného van Baarleho to bolo jedno z najväčších víťazstiev v kariére.povedal po víťazstve.Klasika naprieč Flámskom ponúka viacero krátkych, no ostrých stúpaní a množstvo dláždených úsekov. Cyklistom prialo počasie so slnkom a teplotami okolo 23 stupňov. Medzi najväčších favoritov sa radili obhajca trofeje spred dvoch rokov Mathieu van der Poel a Julian Alaphillipe, no adeptov na triumf bolo oveľa viac. Na štart sa postavili aj tímy Trek-Segafredo a Bora-Hansgorhe, ktoré museli minulý týždeň vynechať belgické klasiky po pozitívnych prípadoch na koronavírus.Od začiatku sa išlo vo vysokom tempe a tak sa ani po 40 km nepodarilo nikomu odpútať od pelotónu. Úspešné ataky neprišli ani na prvých dvoch stúpaniach a na únik sa čakalo takmer až do polovice pretekov, po 85 km sa na čele sformovalo trio Ethan Hayter (Ineos), Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) a Jelle Wallays (Cofidis). Veľký náskok si však nevypracovali, keďže tempo v pelotóne, ktoré ťahali hlavne jazdci Treku a Alpecinu, bolo vysoké. Asi 65 km pred cieľom prišlo k pádu a na zemi skončili Elia Viviani (Cofidis) a Matteo Trentin (SAE Team Emirates). Chvíľu na to sa skončil pokus trojice v úniku, no okamžite sa pokúšali nastúpiť ďalší cyklisti.Pred dláždeným stúpaním Berg Ten Houte asi 54 km pred cieľom sa po viacerých útokoch vytvorilo na čele niekoľko menších skupiniek. Z tej čelnej vyrazil osamotený Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) a dokázal ujsť všetkým. Za ním sa vydali stíhať viaceré skupinky, v ktorých boli van der Poel, Alaphillipe, Alexander Kristoff (SAE), Nils Politt (Bora), Jasper Stuyven (Trek), Jasper Philipsen (Alpecin) či Victor Campenaerts (Qhubka Assos). Ich spolupráca však nebola ideálna a van Baarle získaval každým kilometrom pôdu pod nohami. Na méte 20 km pred cieľom sa síce jeho náskok scvrkol na 30 sekúnd, no pred posledným kopcom Nokerebergom ho opäť troch vylepšil a svoje dlhočizné vyše 50 kilometrové sólo doviedol do víťazného konca. Špurt prenasledovateľov vyhral Francúz Christophe Laporte pred domácim Timom Merlierom.