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Van Bommel prevezme belgickú reprezentáciu, tvrdia tamojšie médiá
Van Bommel po skončení hráčskej kariéry v roku 2013 viedol PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg a Royal Antverpy.
Autor TASR
Brusel 22. júla (TASR) - Bývalý holandský futbalový reprezentant Mark van Bommel sa má stať novým trénerom belgického národného tímu. Podľa stredajších informácií miestnych médií sa už 49-ročný kouč dohodol s Belgickou futbalovou asociáciou (RBFA) a v najbližších dňoch podpíše zmluvu platnú do ME 2028.
Van Bommel po skončení hráčskej kariéry v roku 2013 viedol PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg a Royal Antverpy. Bez angažmánu je od júna 2024, keď opustil antverpský klub. Rok predtým ho priviedol k prvému belgickému titulu po 66 rokoch.
Finalista MS 2010 má na lavičke „červených diablov“ nahradiť Rudiho Garciu. Francúzsky tréner skončil vo funkcii v pondelok po štvrťfinálovom vyradení s neskorším majstrom sveta Španielskom. Podľa belgických médií mal Garcia rozdielne názory s viacerými hráčmi aj technickým riaditeľom Vincentom Mannaertom, ktorý nebol spokojný s niektorými výkonmi mužstva v skupinovej fáze.
Denník Het Laatste Nieuws uviedol, že belgická asociácia hľadala „mladšieho a modernejšieho trénera než je 62-ročný Rudi Garcia“. Informovala o tom agentúra AFP.
Van Bommel po skončení hráčskej kariéry v roku 2013 viedol PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg a Royal Antverpy. Bez angažmánu je od júna 2024, keď opustil antverpský klub. Rok predtým ho priviedol k prvému belgickému titulu po 66 rokoch.
Finalista MS 2010 má na lavičke „červených diablov“ nahradiť Rudiho Garciu. Francúzsky tréner skončil vo funkcii v pondelok po štvrťfinálovom vyradení s neskorším majstrom sveta Španielskom. Podľa belgických médií mal Garcia rozdielne názory s viacerými hráčmi aj technickým riaditeľom Vincentom Mannaertom, ktorý nebol spokojný s niektorými výkonmi mužstva v skupinovej fáze.
Denník Het Laatste Nieuws uviedol, že belgická asociácia hľadala „mladšieho a modernejšieho trénera než je 62-ročný Rudi Garcia“. Informovala o tom agentúra AFP.