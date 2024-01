Van de Beek dohrá sezónu vo Frankfurte na hosťovaní z ManUnited

Frankfurt 1. januára (TASR) - Holandský futbalový stredopoliar Donny van de Beek absolvuje druhú časť sezóny v drese Eintrachtu Frankfurt. Bundesligový klub oznámil na Nový rok jeho príchod z Manchestru United na hosťovanie do konca ročníka s opciou na permanentný transfer.



"Donny van de Beek dokonale zapadá do skladby nášho tímu. Prináša skúsenosti, z ktorých môžu ťažiť naši mladí hráči,“ povedal pre nemecké médiá Markus Krösche, športový riaditeľ Eintrachtu. Dvadsaťšesťročný reprezentant Holandska prestúpil do United v roku 2020 z Ajaxu Amsterdam, no v tejto sezóne dostával v anglickom klube iba minimum príležitostí.