Van de Beek má odísť z Manchestru United na hosťovanie do Frankfurtu

Londýn 15. decembra (TASR) - Holandský futbalista Donny van de Beek v januári odíde z Manchestru United. Podľa informácií agentúry DPA sa 26-ročný stredopoliar presunie na hosťovanie do Eintrachtu Frankfurt.



Van de Beek prišiel do Manchestru v roku 2020 z Ajaxu Amsterdam. V tíme sa však príliš neuchytil, nepomohol k tomu ani príchod trénera Erika ten Haga, s ktorým sa poznal z Amsterdamu. V prebiehajúcej sezóne odohral Holanďan len dva zápasy. Frankfurt už údajne s dohodou súhlasil, tá ma obsahovať aj výkupnú klauzulu vo výške 15 miliónov libier. Van de Beek má s United podpísaný kontrakt do roku 2025.