Van de Beek na hosťovanie do Evertonu, presvedčil ho Lampard

Liverpool 31. januára (TASR) - Holandský futbalový stredopoliar Donny van de Beek odišiel z Manchestru United na hosťovanie do FC Everton. Stal sa tak prvou akvizíciou nového trénera The Toffees Franka Lamparda.



Dvadsaťštyriročný van de Beek v auguste 2020 prestúpil na Old Trafford z Ajaxu Amsterdam za takmer 50 miliónov eur. Pod trénermi Ole Gunnarom Solskjaerom a Ralfom Rangnickom sa však nepresadil do základnej zostavy. Pod Lampardom by sa to mohlo zmeniť. "Mal som naozaj veľmi pozitívne stretnutie s novým trénerom. Máme rovnaké ponímanie futbalu a veľmi ma pri rozhodovaní ovplyvnil. Hral som proti nemu ešte keď som bol v Ajaxe a on v Chelsea. Pozná má ako hráča. Myslí si, že mám kvalitu pomôcť mužstvu. Môžem sa od neho veľa naučiť. Bol skvelým stredopoliarom, ktorý dával veľa gólov. Môže mi veľmi pomôcť," citovala Holanďana agentúra AFP.