Van de Beek potvrdil odchod z Manchestru United, mieri do Girony

Manchester 10. júla (TASR) - Holandský futbalista Donny van de Beek potvrdil na sociálnej sieti, že jeho štvorročné pôsobenie na Old Trafford sa chýli ku koncu. Dvadsaťsedemročný stredopoliar by mal podľa agentúry AFP prestúpiť z Manchestru United do španielskej Girony, ktorá je pripravená za neho zaplatiť štyri milióny libier.



Van de Beek prišiel do anglického klubu v roku 2020 za 34 miliónov libier z Ajaxu Amsterdam, no nedokázal si vybojovať stabilné miesto v zostave ManUtd. Ten ho počas ročníka 2021/2022 poslal na hosťovanie do Evertonu a druhú polovicu minulej sezóny odohral na hosťovaní v Eintrachte Frankfurt.



Za United nastúpil dokopy v 62 stretnutiach vo všetkých súťažiach a strelil v nich dva góly. "Dráha rodina Manchestru United. Dnes je pamätný deň, keďže moje dobrodružstvo v klube sa končí. Chcel by som sa poďakovať za všetku podporu za uplynulé roky. Od momentu, keď sme prišli do Manchestru United, sme cítili mimoriadne prijatie, za čo sme vďační. Ďakujeme všetkým v klube, že sme tu mohli nájsť domov. Špeciálna vďaka patrí všetkým fanúšikom za nezabudnuteľné roky. Okrem futbalu bude mať Manchester navždy miesto v našich srdciach aj vďaka tomu, že sa tu narodili dve naše deti. Prajeme všetkým veľa šťastia, ešte sa uvidíme," napísal na Instagrame van de Beek, ktorý by si mal v drese Girony zahrať v novej sezóne Ligu majstrov.