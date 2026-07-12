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Van der Poel naplno využil profil etapy, v žltom zostal Pogačar
Deviatu etapu organizátori skrátili o približne 30 kilometrov po tom, čo francúzske meteorologické úrady vyhlásili v departemente Correze červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav. x
Autor TASR,aktualizované
Ussel 12. júla (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v nedeľnej deviatej etape 113. ročníka Tour de France. Člen tímu Alpecin-Premier Tech si najlepšie poradil so záverom skrátenej 154,6 km dlhej etapy z Malemort do Ussel a v špurte štvorčlennej čelnej skupiny bol rýchlejší ako druhý Nór Tobias Johannessen (Uno-X) a tretí Brit Tom Pidcock (Pinarello Q36.5). V žltom drese pre priebežného lídra pretekov zostal Slovinec Tadej Pogačar z SAE Emirates.
Deviatu etapu organizátori skrátili o približne 30 kilometrov po tom, čo francúzske meteorologické úrady vyhlásili v departemente Correze červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav. Vypustený bol úvod trasy a rýchlostná prémia preto prišla na rad už po necelých 15 km. Od začiatku bolo jasné, že sa o zisk bodov bude snažiť najmä Lidl-Trek a držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen si bez väčších problémov pripísal 25 bodov do bodovacej súťaže. Takmer ihneď po prémii prišli podľa očakávaní prvé pokusy o únik. Od pelotónu sa odpútalo päť jazdcov, no pelotón ich dostihol ešte pred vrcholom prvého kategorizovaného stúpania. Výrazné problémy mal medzitým vo vysokých teplotách víťaz 7. a 8. etapy Tim Merlier zo Soudal Quick-Step, ktorý v tom čase strácal už viac ako tri minúty. Necelých 106 km do cieľa etapy už bol pelotón pomerne rozkúskovaný, no na čele bola stále väčšia skupina jazdcov a zatiaľ žiadny únik. Počet tímov, ktoré chceli byť jeho súčasťou, bol veľký a to brzdilo priebeh pretekov. Neustále sa išlo vo vysokom tempe a približne 95 km do cieľa sa napokon odpútala dvanástka jazdcov, medzi ktorými boli aj van der Poel, Quinn Simmons a Derek Gee-West (obaja Lidl-Trek). Po viacerých útokoch sa na čele usadilo osem pretekárov a do vedúcej skupiny sa ešte počas stúpania Suc au May prebojoval aj Pidcock. Za nimi nasledovala hŕstka stíhajúcich jazdcov s minimálnym náskokom na oklieštený hlavný balík, ktorý strácal 70 kilometrov pred koncom 1:20 min. Tím SAE Emirates s priebežným lídrom Tadejom Pogačarom v ňom nepretržite kontroloval situáciu.
Holanďan si pripísal tretie víťazstvo na Tour, premiérové získal v roku 2021 a druhé vybojoval minulý rok. Van der Poel a jeho tím majú za sebou náročný úvod pretekov. „Opäť namáhavý deň. Cítil som sa lepšie než počas úvodných dní. Nedarilo sa mi najprv ani kvalitne zregenerovať, no už v uplynulých dvoch etapách to bolo lepšie. Dnes som konečne cítil, že mám v nohách niečo extra a vyskúšal som to. Ako tím sme zatiaľ neprežívali najlepšiu Tour, ale zostali sme kľudní a je dobré ísť do voľného dňa s triumfom,“ uviedol nedeľný víťaz v cieli počas rozhovoru. Pretekári deviatou etapou uzavreli prvý blok tohtoročnej TdF a po dni voľna ich čaká 166,6 km z Aurillac do Le Lioran. Utorková etapa má horský profil a jazdci budú musieť zdolať približne 3800 výškových metrov.
Deviatu etapu organizátori skrátili o približne 30 kilometrov po tom, čo francúzske meteorologické úrady vyhlásili v departemente Correze červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav. Vypustený bol úvod trasy a rýchlostná prémia preto prišla na rad už po necelých 15 km. Od začiatku bolo jasné, že sa o zisk bodov bude snažiť najmä Lidl-Trek a držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen si bez väčších problémov pripísal 25 bodov do bodovacej súťaže. Takmer ihneď po prémii prišli podľa očakávaní prvé pokusy o únik. Od pelotónu sa odpútalo päť jazdcov, no pelotón ich dostihol ešte pred vrcholom prvého kategorizovaného stúpania. Výrazné problémy mal medzitým vo vysokých teplotách víťaz 7. a 8. etapy Tim Merlier zo Soudal Quick-Step, ktorý v tom čase strácal už viac ako tri minúty. Necelých 106 km do cieľa etapy už bol pelotón pomerne rozkúskovaný, no na čele bola stále väčšia skupina jazdcov a zatiaľ žiadny únik. Počet tímov, ktoré chceli byť jeho súčasťou, bol veľký a to brzdilo priebeh pretekov. Neustále sa išlo vo vysokom tempe a približne 95 km do cieľa sa napokon odpútala dvanástka jazdcov, medzi ktorými boli aj van der Poel, Quinn Simmons a Derek Gee-West (obaja Lidl-Trek). Po viacerých útokoch sa na čele usadilo osem pretekárov a do vedúcej skupiny sa ešte počas stúpania Suc au May prebojoval aj Pidcock. Za nimi nasledovala hŕstka stíhajúcich jazdcov s minimálnym náskokom na oklieštený hlavný balík, ktorý strácal 70 kilometrov pred koncom 1:20 min. Tím SAE Emirates s priebežným lídrom Tadejom Pogačarom v ňom nepretržite kontroloval situáciu.
Holanďan si pripísal tretie víťazstvo na Tour, premiérové získal v roku 2021 a druhé vybojoval minulý rok. Van der Poel a jeho tím majú za sebou náročný úvod pretekov. „Opäť namáhavý deň. Cítil som sa lepšie než počas úvodných dní. Nedarilo sa mi najprv ani kvalitne zregenerovať, no už v uplynulých dvoch etapách to bolo lepšie. Dnes som konečne cítil, že mám v nohách niečo extra a vyskúšal som to. Ako tím sme zatiaľ neprežívali najlepšiu Tour, ale zostali sme kľudní a je dobré ísť do voľného dňa s triumfom,“ uviedol nedeľný víťaz v cieli počas rozhovoru. Pretekári deviatou etapou uzavreli prvý blok tohtoročnej TdF a po dni voľna ich čaká 166,6 km z Aurillac do Le Lioran. Utorková etapa má horský profil a jazdci budú musieť zdolať približne 3800 výškových metrov.
výsledky 9. etapy Tour de France (Malemort – Ussel, skrátená na 154,6 km):
1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Premier Tech) 03:27:51 h, 2. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Mobility), 3. Tom Pidcock (V. Brit./Pinarello Q36.5), 4. Alex Baudin (Fr./EF Education - EasyPost) všetci rovnaký čas ako víťaz, 5. Filippo Ganna (Tal./Netcompany INEOS), 6. Mads Pedersen (Dán./Lidl - Trek), 7. Michael Matthews (Aus./Team Jayco - AlUla), 8. Nicolas Breuillard, 9. Jordan Jegat (obaja Fr. a obaja Team TotalEnergies), 10. Sean Quinn (USA/EF Education - EasyPost) všetci +6 s
1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Premier Tech) 03:27:51 h, 2. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Mobility), 3. Tom Pidcock (V. Brit./Pinarello Q36.5), 4. Alex Baudin (Fr./EF Education - EasyPost) všetci rovnaký čas ako víťaz, 5. Filippo Ganna (Tal./Netcompany INEOS), 6. Mads Pedersen (Dán./Lidl - Trek), 7. Michael Matthews (Aus./Team Jayco - AlUla), 8. Nicolas Breuillard, 9. Jordan Jegat (obaja Fr. a obaja Team TotalEnergies), 10. Sean Quinn (USA/EF Education - EasyPost) všetci +6 s
celkové poradie po 9. etape:
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Emirates XRG) 32:17:04 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) +2:42 min., 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Emirates XRG) +3:27, 4. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora–Hansgrohe) +3:30, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +3:34, 6. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +3:55, 7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull – Bora-Hansgrohe) +4:00, 8. Lenny Martínez (Fr./Bahrajn Victorious) +4:21, 9. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl – Trek) +4:57, 10. Egan Bernal (Kol./Netcompany INEOS) +9:12
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Emirates XRG) 32:17:04 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) +2:42 min., 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Emirates XRG) +3:27, 4. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora–Hansgrohe) +3:30, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +3:34, 6. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +3:55, 7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull – Bora-Hansgrohe) +4:00, 8. Lenny Martínez (Fr./Bahrajn Victorious) +4:21, 9. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl – Trek) +4:57, 10. Egan Bernal (Kol./Netcompany INEOS) +9:12