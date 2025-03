Van der Poel obhájil triumf na klasike E3 Saxo Bank Classic

výsledky E3 Saxo Bank Classic (Harelbeke - Harelbeke, 208,8 km):



1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) 4:39:14 h, 2. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) +1:07 min, 3. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) +2:05, 4. Casper Pedersen (Dán./Soudal QuickStep) +2:34, 5. Jasper Stuyven (Belg./Lidl-Trek), 6. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ), 7. Aime de Gendt (Belg./Cofidis), 8. Tim Wellens (Belg./SAE Team Emirates), 9. Matteo Jorgenson (USA/Visma | Lease a Bike) všetci rovnaký čas, 10. Mike Teunissen (Hol./XDS Astana) +2:45

Harelbeke 28. marca (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel obhájil víťazstvo v pretekoch E3 Saxo Bank Classic. Jazdec tímu Alpecin - Deceuninck po problémoch v úvode zaútočil asi 30 km pred koncom a nedal šancu konkurentom. Do cieľa 208,8 km dlhej klasiky so štartom i koncom v Harelbeke prišiel v čase 4:39:14 hodiny. Druhý dokončil Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek) so stratou 1:06 minúty a tretí skončil Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).Preteky s úsekmi na kockách a sedemnástimi síce krátkymi, no prudkými stúpaniami v Ardenách ponúkajú tradične zaujímavý priebeh a inak tomu nebolo ani v piatok. V úvodných kilometroch sa síce nikto nedostal do úniku, no prišiel pád a odstúpiť museli až traja pretekári Soudalu QuickStep - Gil Gelders, Jordi Warlop a Dries van Gestel. Potom sa roztrhol pelotón a medzera medzi oboma skupinami sa rýchlo natiahla na takmer dve minúty. V tej zadnej pritom zostali dvaja najväčší favoriti - vlaňajší víťaz van der Poel i šampión z rokov 2022 a 2023 Wout van Aert.Na čele išla v miernom úniku trojica Dries de Bondt, Rory Townsend a Julius van den Berg, za nimi bolo roztrúsených viacero skupiniek, ktoré sa postupne spojili a vytvorili asi 50-členný pelotón. Druhá časť s van der Poelom a van Aertom mala po 40 km manko už takmer tri minúty, no dvojica favoritov so svojimi tímami sa ho snažili čo najskôr zmazať. Pomohlo im, že nasledujúcich 40 km bolo po rovine a bez dlažobných kociek a aj to, že v zadnej skupine boli i ďalší menší favoriti Mads Pedersen, Biniam Girmay či Tim Wellens. Stratu postupne skresali a ustálila sa na približne minúte. Stíhacia jazda sa vyplatila a po treťom stúpaní a 100 km sa obe časti pelotónu spojili.Situácia však nezostala dlho pokojná, keďže na ďalších stúpaniach, ktoré sa rýchlo striedali, sa začalo poriadne útočiť. Postupne sa vyselektovali tri skupiny. Na čele išli van der Poel, Mads Pedersen, Ganna, Aime de Gendt a Casper Pedersen, minútu za nimi Stefan Küng, Tim Wellens, Matteo Jorgenson, Josh Tarling, Matteo Trentin a Jasper Stuyven a ďalšiu minútu za nimi boli zvyšky pelotónu aj s van Aertom. Taká bola aj situácia pred dvojicou slávnych stúpaní Paterberg (0,3 km, 8,9%) a Oude Kwaremont (2,1 km, 4,3%). Van der Poel zaútočil na druhom z nich na časti s dlažobnými kockami a nik s ním neudržal krok. Čoskoro mal 15 s náskok na Madsa Pedersena a de Gent s Gannom strácali už polminúty. Van der Poelovi nepokazil cestu za 53. víťazstvom v kariére ani dážď, ktorý sa v závere spustil, a do konca navyšoval svoj náskok." povedal v televíznom rozhovore van der Poel, ktorý v tejto sezóne nastúpil na tri klasiky a všetky tri vyhral. Predtým sa tešil na Le Samyn aj Miláno - Sanremo.„E3ka“ je v poradí druhá klasika počas dvanásťdňového flámskeho cyklistického „týždňa“. Odštartovali ho stredajšie preteky Bruggy - De Panne, v nedeľu nasleduje Gent - Wevelgem, v stredu Dwars Door Vlaanderen a celá séria vyvrcholí o týždeň v nedeľu druhým monumentom sezóny Okolo Flámska.