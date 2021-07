Tignes 4. júla (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel odstúpil z Tour de France. Pred 9. etapou figuroval na treťom mieste v bodovacej súťaži a šesť dní strávil v žltom drese pre lídra pretekov, no pred nasledujúcimi horskými etapami dal prednosť príprave na olympijské hry. Podľa agentúry AFP chce v Tokiu dať prednosť svojej obľúbenej horskej cyklistike. Rozhodnutie oznámil v nedeľu pred štartom etapy.



Van der Poel získal žltý dres v druhej etape a udržal si ho až do príchodu do Álp, keď ho v sobotu prenechal Slovincovi Tadejovi Pogačarovi. "Už moje doterajšie účinkovanie na Tour môžem považovať za úspech. Najradšej by som pokračoval až do Paríža podobným spôsobom ako doteraz, ale musíme zobrať do úvahy aj moje ďalšie ciele," citovala Van der Poela agentúra AFP. V jeho rozhodnutí ho podporil aj jeho tím Alpecin Fenix: "Ďakujeme ti za úžasný týždeň a nezabudnuteľné momenty."



Dvadsaťšesťročný Holanďan je druhý jazdec, ktorý v nedeľu ohlásil koniec na Tour. Pred ním odstúpil jeden z ašpirantov na celkový triumf Primož Roglič, ktorý doplatil na zranenia z predchádzajúcich pádov.