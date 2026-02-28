< sekcia Šport
Van der Poel ovládol klasiku Omloop Nieuwsblad, Kubiš 84.
Preteky poznačilo viacero pádov.
Autor TASR
Gent 28. februára (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel z tímu Alpecin-Premier Tech sa stal suverénnym víťazom belgickej klasiky Omloop Het Nieuwsblad. Majster sveta z roku 2023 triumfoval pri svojej premiére na podujatí a odštartoval tak sezónu 2026 najlepším možným spôsobom. Slovák Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets obsadil na jednodňových pretekoch z Gentu do Ninove, ktoré sú súčasťou najprestížnejšieho seriálu UCI World Tour, 84. miesto s mankom 9:45 min. na víťaza.
Preteky poznačilo viacero pádov. Van der Poel sa po kolízii len zázrakom udržal na bicykli 48 km pred cieľom počas stúpania na mačacích hlavách. Holanďan zaútočil z vedúcej skupiny na ikonickom Muur Kapelmuur, kde získal náskok na konkurentov a došiel si po jednoznačné víťazstvo. V boji o druhú priečku bol silnejší Mick van Dijke (Red Bull-Bora), ktorý zaostal za víťazom o 22 sekúnd, tretia priečka zostala Florianovi Vermeerschovi (SAE Team Emirates).
výsledky klasiky Omloop Nieuwsblad (207,60 km):
1. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Premier Tech) 4:53:55 h, 2. Tim Van Dijke (Hol./Red Bull-Bora-hansgrohe) +22 s, 3. Florian Vermeersch (Belg./SAE Team Emirates - XRG) +24, 4. Christophe Laporte (Fr./Team Visma) +53, 5. Aimé De Gendt (Belg./Q36.5 Pro Cycling Team) +54, 6. Tobias Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM Team), 7. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 8. Anthony Turgis (Fr./Team TotalEnergies), 9. Alexis Renard (Fr./Cofidis), 10. Luke Lamperti (USA/EF Education-EasyPost) všetci +57, ..., 84. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +9:45
