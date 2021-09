Van der Poel sa upísal tímu Alpecin – Fenix do roku 2025

Brusel 5. septembra (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel predĺžil zmluvu s tímom Alpecin – Fenix do roku 2025.



Jazdca, ktorý v roku 2021 pri svojom debute na Tour de France vyhral jednu etapu a jazdil v žltom drese, potešilo predĺženie kontraktu o ďalšie štyri roky.



"Som rád, že som predĺžil zmluvu v tíme, ktorý vnímam ako moju druhú rodinu. V posledných rokoch fantasticky napredoval a z roka na rok je lepší," cituje slová van der Poela internetový portál swisscycles.com.



"Je to jedinečné, že tak dlho jazdím v jednom tíme. Možno v ňom strávim celú kariéru," dodal 26-ročný jazdec, ktorý prišiel do stajne pred desiatimi rokmi ako šestnásťročný.