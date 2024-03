Van der Poel triumfoval na 108.ročníku pretekov Okolo Flámska

Oudenaarde 31. marca (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval na nedeľnom 108. ročníku pretekov Okolo Flámska. Podujatie patrí medzi päticu najprestížnejších klasík, takzvaných monumentov a Holanďan na nej zvíťazil po tretí raz. Jazdec tímu Alpecin Deceuninck zdolal o 62 sekúnd Taliana Lucu Mozzata (Arkea–B&B) a Michaela Matthewsa (Jayco) z Austrálie. Slováci na pretekoch neštartovali, rovnako ako vlaňajší víťaz, Slovinec Tadej Pogačar.



Van der Poel bol v pozícii majstra sveta jeden z veľkých favoritov a túto úlohu potvrdil. Na belgických pretekoch sa opäť išlo po tradičnej trase so 17 krátkymi kopcami, jazdcov čakalo 271 kilometrov z Antverp do Oudenaarde.



V prvom úniku boli Luke Durbridge a Elmar Reinders (obaja Jayco - AlUla), Bert Van Lerberghe (Soudal - Quick-Step), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), David Dekker (Arkea - B&B), Damien Touze (Decathlon - Ag2r), Lionel Taminiaux (Lotto - Dstny) a Jelle Vermoote (Bingoal WB). Pelotón si však strážil situáciu a osmičke pretekárov sa nepodarilo dosiahnuť veľký odstup. Potom sa 99 km pred cieľom na krátkom, no prudkom kopci Molenberg odtrhol Mads Pedersen (Lidl). Ten sa vzdialil od topfavorita, pridali sa k nemu aj Tiesj Benoot a Dylan van Baarle (obaja Visma), Ben Turner (Ineos), Olivier Naesen (Decathlon), Tim Merlier (Soudal), Laurenz Rex (Intermarche), Nils Politt (UAE) a Gianni Vermeersch (Alpecin). Van der Poel pocítil hrozbu a na nasledujúcom kopci Valkenberg skupinu dobehol.



Zhruba 40 km pred cieľom už viedol van der Poel, jeho náskok postupne narastal. Holanďan mal silné nohy a dobre sa popasoval aj s nepríjemným dažďom a vetrom. "Boli to asi najťažšie preteky na Okolo Flámska. Sám som nečakal, že budem mať taký náskok," uviedol víťaz pre Eurosport.