Van der Poel vyhral 2. etapu Tirreno - Adriatico, na čele Del Toro
Autor TASR
San Gimignano 10. marca (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel vyhral druhú etapu pretekov Tirreno - Adriatico. Jazdec tímu Alpecin-Premier sa presadil v záverečnom stúpaní do cieľa a 206 km dlhú trasu z Camaiore do San Gimignana zvládol za 4:53:23 hodiny.
Druhý skončil Mexičan Isaac del Toro v drese SAE Team Emirates a tretí finišoval domáci Giulio Pellizzari z Red Bullu, obaja v rovnakom čase ako víťaz. Na čelo celkového poradia sa dostal Del Toro, ktorý vedie o tri sekundy pred Pellizzarim.
výsledky 2. etapy Tirreno - Adriatico (Camaiore - San Gimignano, 206 km):
1. Mathieu van der Poel (Hol.) 4:53:23 h, 2. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates), 3. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora- Hansgrohe) obaja rovnaký čas, 4. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +15 s, 5. Andrea Vendrame (Tal./Jayco AlUla) +17, 6. Alessandro Pinarello (Tal./NSN Cycling) rovnaký čas
celkové poradie:
1. Del Toro 5:06:01 h, 2. Pellizzari +3 s, 3. Magnus Sheffield (USA/INEOS Grenadiers) +13, 4. Alan Hatherly (JAR/Jayco AlUla) +17, 5. Primož Roglič (Slovin./Red Bull Bora- Hansgrohe) +18, 6. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn-Victorious) +20
