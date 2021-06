Van der Poel vyhral 2. etapu Tour de France a získal žltý dres

Holandský cyklista Mathieu van der Poel sa teší z víťazstva v 2. etape cyklistických pretekov Tour de France z Perros-Guirec do Mr-de-Bretagne Guerlédan (183,5 km) 27. júna 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky 2. etapy (Perros-Guirec - Mr-de-Bretagne Guerlédan, 183,5 km):

1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) 4:18:30 h,

2. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) +6,

3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma),

4. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) obaja rovnaký čas,

5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) +8,

6. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo),

7. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma),

8. Sergio Higuita (Kol./EF Education-Nippo),

9. Pierre Latour (Fr./TotalEnergies),

10. Jack Haig (Aus./Bahrain Victorious) všetci rovnaký čas, ...

100. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +4:49



Celkové poradie:

1. Van der Poel 8:57:25 h,

2. Alaphilippe +8 s,

3. Pogačar +13,

4. Roglič +14,

5. Kelderman +24,

6. Haig +26,

7. Mollema,

8. Higuita,

9. Vingegaard,

10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) všetci rovnaký čas



Bodovacia súťaž:

1. Alaphilippe 66 b,

2. van der Poel 50,

3. Michael Matthews (Aus./BikeExchange) 45, ...

13. SAGAN 18



Vrchárska súťaž:

1. Van der Poel 4 b,

2. Schelling 4,

3. Anthony Perez (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) 3

Mr-de-Bretagne 27. júna (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval v 2. etape 108. ročníka Tour de France a získal žltý dres. Jazdec stajne Alpecin-Fenix sa v nedeľu presadil v záverečnom stúpaní do cieľa v Mr-de-Bretagne a 183,5 km dlhú trať zvládol za 4:18:30 h. Druhé miesto obsadil Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a po tretie si prišiel jeho krajan Primož Roglič (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe nebojoval o popredné priečky a do cieľa prišiel na stej priečke s mankom 4:49 minúty.Dvadsaťšesťročný van der Poel si tak splnil obrovský sen a žltý dres venoval svojmu starému otcovi Raymondovi Poulidorovi, ktorý zomrel predvlani vo veku 83 rokov. Legendárny Francúz mal prezývku "večne druhý", keďže na pódiu Tour v Paríži skončil rekordných osemkrát, ale nikdy si neobliekol slávny "maillot jaune". Zároveň napodobnil svojho otca Adriho, ktorý vyhral dve etapy na Tour a jeden deň bol aj líder celkového poradia.povedal v prvom televíznom rozhovore so slzami v očiach a dodal:Van der Poel má osembodový náskok pre Francúzom Julianom Alaphilippeom (Deceuninck-QuickStep), ktorý finišoval v etape na 5. mieste. Tretí celkovo je Pogačar (+13 s), štvrtý je Roglič (+14 s). Van der Poel sa dostal so štyrmi bodmi aj na čelo súťaže vrchárov, v boji o zelený dres je druhý o 16 bodov za Alaphilippeom (66 b). Saganovi patrí s 18 bodmi 13. mieste.Nedeľňajšia etapa mala podobný zvlnený profil ako tá úvodná, no náročnejší záver, keď cyklisti museli na posledných asi 20 km dvakrát zvládnuť prudké stúpanie Mr-de-Bretagne dlhé dva kilometre a s priemerným sklonom 6,9%. V najprudšom úseku však presahoval aj 12 percent.Únik sa sformoval asi 15 km po štarte v Perros-Guirecu a nechýbal v ňom líder vrchárskej súťaže Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Spoločnosť mu robili Anthony Perez (Cofidis), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Simon Clarke (Qhubeka-Nexthash), Jonas Koch (Intermarché-Wanty Gobert) a Jérémy Cabot (TotalEnergies). Pred prvým stúpaním 4. kategórie Côte de Sainte-Barbe, ktoré nasledovalo až po 70 km, mali pred pelotónom náskok necelé tri minúty.Jediný bod na prémii uchmatol Schellingovi Perez, na ďalšej ho už získal majiteľ bodkovaného dresu. Medzi tým prišla na rad rýchlostná prémia, prvý šesť miest si podelili cyklisti v úniku, špurt balíka vyhral Caleb Ewan (Lotto) pred Markom Cavendishom (QuickStep), Sagn bol trinásty a pripísal si tri body. Na treťom kopci 4. kategórie zobral bod Theuns, únik sa krátko na to rozpadol a vpredu zostali len Belgičan v službách Treku a Cabot. Dvojica dobre spolupracovala a 40 km pred cieľom si držala náskok dve minúty. Potom sa však Theuns rozhodol ísť sám, ale pelotón ho ako posledného z úniku pohltil ešte pred prvým stúpaním v Mr-de-Bretagne.Na ňom to vyskúšal Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ktorý prišiel na prémiu ako prvý a pripísal si osem bonusových sekúnd. Pogačar (UAE Team Emirates) ich získal päť a Roglič (Jumbo-Visma) dve. Ich súboj rozdelili pelotón na dve časti, Peter Sagan jazdil v tej zadnej. V pasáži medzi stúpaniami prišli na čelo balíka jazdci Ineosu a Alpecinu. Na cieľovom kopci útočili viacerí pretekári, no nikomu sa nepodarilo odtrhnúť. Až druhý útok van der Poela priniesol ovocie a Holanďan si prišiel po premiérové víťazstvo na Tour aj žltý dres pre lídra pretekov. Doterajší líder Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) finišoval na 5. mieste s osemsekundovou stratou na víťaza.