Van der Poel vyhral 3. etapu Tirreno - Adriatico, na čele van Aert

Gualdo Tadino 12. marca (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v piatkovej 3. etape pretekov Tirreno - Adriatico. Jazdec tímu Alpecin-Fenix sa presadil v záverečnom technickom dojazde a 219 km dlhú trať z Monticiana do mesta Gualdo Tadino zvládol za 5:24:18 h. Druhý finišoval jeho veľký rival Wout van Aert z Belgicka (Jumbo-Visma), ktorý si udržal pozíciu na čele celkového poradia, tretí bol domáci Davide Ballerini (Deceuninck - Quick Step). Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nebojoval o čelné pozície.



Van Aert má po tretej etape len štvorsekundový náskok pred van der Poelom, tretí Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) stráca desať sekúnd.



V piatok bola na programe zvlnená etapa s jednou horskou prémiou a technickým záverečným dojazdom do mierneho kopca, v ktorom sa mali pobiť o triumf najsilnejší klasikári. Medzi nimi mohol byť aj Peter Sagan, no otázna bola jeho forma po peripetiách s ochorením Covid-19, ktoré mu pokazilo štart sezóny.



Na úvodných kopčekoch sa bojovalo o pozície v úniku, do ktorého sa nakoniec dostala pätica pretekárov Mark Padun (Bahrain Victorious), Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) a Niki Terpstra (Total Direct Energie). Skupinka dobre spolupracovala a pelotónu ju onedlho prestal stíhať. Kvinteto na čele si tak vypracovalo náskok po 50 km vyše sedem minút. Tempo pelotónu sa zvýšilo, keď sa dostal na otvorené cesty a viacerí pretekári sa ho snažili na vetre potrhať. Na čele pracovali aj jeden z favoritov na triumf van der Poel či majster sveta Julian Alaphilippe. Tempo nevydržal austrálsky šprintér Caleb Ewan a odstúpil z pretekov.



Náskok úniku v dôsledku aktivity v pelotóne začal klesať a ešte výraznejšie na stúpaní na jedinú horskú prémiu Poggio della Croce. Na kopci nabral miernu stratu aj Peter Sagan, ale rýchlo sa vrátil späť do hlavného poľa. Asi 60 km pred cieľom sa náskok úniku opäť dostal na šesť minút a tak zabrali jazdci Alpecinu. Na méte 30 km strácal pelotón už len tri minúty, 18 km len jednu a začalo sa bojovať o pozície pred príchodom do mesta. Už len trojčlenný únik vydržal na čele až do záverečných kilometrov, ale potom ho prevalcoval pelotón. Špurt zvládol najlepšie van der Poel a zdolal svojho veľkého rivala van Aerta.



V sobotu je na programe 4. etapa s dvoma stúpaniami najvyššej kategórie vrátane toho do cieľa v Prati di Tivo (14,7 km, 7,0%), ktorá môže rozhodnúť v boji o celkový triumf.