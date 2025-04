Van der Poel využil chybu Pogačara a má tretí triumf z Paríž-Roubaix

Roubaix 13. apríla (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel tretíkrát za sebou triumfoval na monumentálnej klasike Paríž-Roubaix. Jazdec tímu Alpecin - Deceuninck zdolal na 122. ročníku o 1:18 min úradujúceho svetového šampióna Slovinca Tadeja Pogačara z SAE Team Emirates - XRG, ktorý si na podujatí odkrútil premiéru. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš ako líder tímu Unibet Tietema Rockets do boja o prvenstvo nezasiahol.



Van der Poel sa stal tretím cyklistom histórie, ktorý dokázal na „pekle severu“ zvíťaziť trikrát v rade. Pred ním to dokázali Francúz Octave Lapiz (1909-11) a Talian Francesco Moser (1978-80). Viac prvenstiev ako 30-ročný Holanďan majú na konte iba dvaja jazdci, Belgičania Roger De Vlaeminck a Tom Boonen triumfovali štyrikrát.



Preteky sa konali pod zatiahnutou oblohou, no dažďovým kvapkám sa cyklisti vyhli. Vozovka bola prevažne suchá, no po nočnom daždi zostalo na zemi na viacerých úsekoch blato, čo zvýšilo riziko pádov, ktorým sa ako tradične na podujatí mnohí jazdci nevyhli. Tesne pred príchodom na prvý úsek pavé sa ocitol na zemi jeden z favoritov a tímový kolega Van der Poela Belgičan Jasper Philipsen, no nemalo to hlbšie následky. Na úvodnom „kockovom“ úseku dostal defekt líder Ineosu-Grenadiers Talian Filippo Ganna, jeho konkurenti v boji o triumf následne zvýšili tempo a druhý muž tohtoročného prvého monumentu Miláno-San Remo sa nepriblížil k čelu až do méty 100 km pred cieľom.



Kubiša bolo dlho vidno v skupine hlavných favoritov. Do úvodného úniku sa nepustil, keďže vpredu bol jeho tímový kolega Belgičan Abram Stockman. Kontakt s čelom stratil až tesne pred príchodom do ikonického Arenbergského lesa 90 km pred cieľom, keď prvýkrát intenzívnejšie šliapol do pedálov Pogačar.



Úradujúci svetový šampión sa snažil prejsť najťažší päťhviezdičkový úsek na dlažobných kockách ako prvý za únikom, ktorý mal náskok už iba pár sekúnd. Ešte v lese ho však predbehol Van der Poel, ktorý začal demonštrovať záujem udávať tón pretekov. Približne 70 km pred cieľom postihla tragédia lídra tímu Lidl-Trek Dána Madsa Pedersena, ktorý dostal defekt a na čele sa prvýkrát ocitlo duo Pogačar - Van der Poel osamotene. Holanďan takticky počkal na Philipsena a Alpecin získal proti Pogačarovi početnú výhodu. Slovinec sa s tým však nezmieril a nástupom sa zbavil Belgičana ešte pred métou 50 km do cieľa.



Rozhodujúci moment prišiel 38 km pred cieľom. Ani taký cyklistický fenomén, akým je Pogačar, sa nevyhol jazdeckej chybe. Zle vybral zákrutu a skončil v tráve. Navyše mu spadla reťaz a zdržal sa minimálne 20 sekúnd. Van der Poel si nenechal víťazstvo ujsť a rovnako ako pred rokom zamieril za prvenstvom v samostatnom úniku. Nezastavil ho ani defekt a výmena bicykla 15 km pred záverom.