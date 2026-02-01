< sekcia Šport
Van der Poel získal ôsmy titul, vytvoril rekord
Van der Poel sa hneď v úvode odpútal od svojich rivalov a neustále zvyšoval svoj náskok.
Autor TASR
Hulst 1. februára (TASR) - Holanďan Mathieu van der Poel sa stal majstrom sveta v cyklokrose v súťaži elite mužov. Domáci favorit triumfoval na šampionáte v Hulste suverénnym spôsobom pred krajanom Tiborom del Grossom, tretí skončil Belgičan Thibau Nys. Van der Poel získal už svoje ôsme zlato v tejto disciplíne, čím vytvoril nový historický rekord. Doteraz sa o zápis delil s Erikom de Vlaeminckom (7).
Van der Poel sa hneď v úvode odpútal od svojich rivalov a neustále zvyšoval svoj náskok. Ten natiahol až na minútu a potom s prehľadom kontroloval vývoj na čele až do konca. Holandský pretekár tak po dlhých 53 rokoch zmazal „bradatý" rekord de Vlaemincka. Slovensko nemalo v tejto súťaži zastúpenie.
MS v cyklokrose v Hulste
muži elite: 1. Mathieu van der Poel 1:00:25 h, 2. Tibor Del Grosso (obaja Hol.) +35 s, 3. Thibau Nys (Belg.) +46, 4. Joris Nieuwenhuis (Hol.) +55, 5. Filippo Fontana (Tal.) +55, 6. Gerben Kuypers (Belg.) +58
