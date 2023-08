Van der Poel získal v Glasgowe zlato, Sagan a Štoček nedokončili

MS v cyklistike v Glasgowe



muži - cestné preteky elite (Edinburgh - Glasgow 271,1 km): 1. Mathieu Van Der Poel (Hol.) 6:07:27 h, 2. Wout van Aert (Belg.) +1:37, 3. Tadej Pogačar (Slovin.) +1:45, 4. Mads Pedersen (Dán.), 5. Stefan Küng (Švajč.) +3:48, 6. Jasper Stuyven (Belg.), 7. Matthew Dinham (Austr.), 8. Toms Skujinš (Lot.), 9. Tiesj Benoot (Belg.), 10. Alberto Bettiol (Tal.) +4:03,... Peter SAGAN a Matúš ŠTOČEK (obaja SR) nedokončili

Glasgow 6. augusta (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval v pretekoch elite s hromadným štartom na MS v Glasgowe. Na 271,1 km dlhej trati vybojoval zlato po sólovom úniku s výrazným náskokom 1:37 min pred Belgičanom Woutom van Aertom, bronz získal Slovinec Tadej Pogačar. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan neudržal vo svojej rozlúčke so šampionátmi na ceste tempo s najlepšími a viac ako 110 km pred cieľom odstúpil, rovnako ako jeho krajan Matúš Štoček.Dvadsaťosemročný Van der Poel si na náročnej trati s vyvrcholením na technickom okruhu v uliciach najväčšieho škótskeho mesta vypracoval rozhodujúci náskok 22 km pred cieľom, keď sa v strhujúcej bitke odpútal v glasgowskom labyrinte od úzkej skupiny spolufavoritov. Na ceste za prvenstvom ho nezastavil ani následný pád na mokrej vozovke na méte 16,5 pred finišom. Aj s roztrhnutým dresom si prišiel pre svoj prvý titul majstra sveta na ceste, päťkrát predtým vyhral MS v cyklokrose.uviedol Holanďan, ktorý tomto roku triumfoval aj na monumentoch Miláno-Sanremo a Paríž-Roubaix. Na cestárskom tróne vystriedal Belgičana Remca Evenepoela. Holanďania sa tešili z titulu po 38 rokoch, naposledy to dokázal ešte v roku 1985 Joop Zoetemelk.Pre 33-ročného Sagana to bol trinásty a zároveň posledný šampionát na ceste, keďže v ďalšom priebehu kariéry sa chce venovať už iba horskej cyklistike. Po príjazde do ulíc Glasgowa stratil kontakt s pelotónom v treťom z desiatich kôl okruhu a napokon sa rozhodol odstúpiť. "vysvetlil Sagan. Ešte výraznejšie za najlepšími zaostával v tom čase aj druhý slovenský zástupca v štartovej listine Štoček a ani on do cieľa neprišiel.Preteky musel organizátori na približne 80. kilometri na takmer hodinu prerušiť, pretože cestu zablokovali klimatickí aktivisti. Situáciu vyriešila škótska polícia, ktorá zadržala päť osôb. Po neutralizácii sa pokračovalo v rovnakých odstupoch medzi jazdcami, aké platili v čase prerušenia. "vyhlásil Sagan pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).Jazdcov čakala v cestných pretekoch zvlnená trať so štartom v hlavnom meste Edinburghu. Odtiaľ pelotón zamieril na 120 km dlhú trasu do Glasgowa, kde ešte na cyklistov čakal viac ako 14-kilometrový hektický okruh v uliciach mesta s takmer päťdesiatimi zákrutami. Technický úsek museli absolvovať celkovo desaťkrát. V intinerári figurovalo celkovo viac ako 3,5-tisíc výškových metrov a viacero krátkych, no prudkých stúpaní. Trasa mala vyhovovať najmä klasikárom.Po dvadsiatich kilometroch sa vpredu vytvoril vážny únik, bolo v ňom deväť jazdcov vrátane českého reprezentanta Petra Kelemena. Figurovali tam aj Rakúšan Patrick Gamper, Ír Rory Townsend, domáci Brit Owain Doull, Austrálčan Matthew Dinham, Kolumbijčan Harold Tejada, Kevin Vermaerke z USA, Novozélanďan Ryan Christensen i Lotyš Krists Neilands. Náskok na hlavný pelotón svižne narastal a únik získal k dobru viac ako deväť minút. Ešte pred stúpaním na najťažší kopec pretekov Crow Road (3,7km/5,5%) preteky prerušila skupina ekologických demonštrantov, po dlhej pauze a reštarte sa odstup "" začal postupne zmenšovať. Asi 160 km pred cieľom skončil so zakrvavenou tvárou Kolumbijčan Fernando Gaviria po páde v ľavotočivej zákrute.Na okruh v Glasgowe vstúpil únik s približne päťminútovým náskokom pred pelotónom, v ktorom okamžite odštartoval v uliciach metropoly tuhý pozičný boj. "" mestské kritérium postupne selektovalo pretekárov, o rýchle tempo na špici balíka sa starali najmä tímy Belgicka, Austrálie, Dánska, či Talianska a nevydržal ho Štoček, ktorý vypadol z čoraz užšej hlavnej skupiny. Sagan ešte v tom čase držal krok s favoritmi. Na ťažkom profile so zákrutami nebola núdza ani o pády, v jednom z nich sa ocitol Holanďan Dylan van Baarle a jeho krajan Mick van Dijke musel so šrámami preteky predčasne ukončiť.V meste cyklisti viacnásobne absolvovali krátke prudké stúpanie na Montrose Street (200 metrov/10,8%), práve tam sa jazdci najčastejšie pokúšali o "". Približne 120 km pred cieľom sa za pelotónom ocitol už aj Peter Sagan a o chvíľu neskôr odstúpil, súťaž sa v približne rovnakom čase skončila aj pre Štočeka. Únik mal v tom čase náskok už iba čosi viac ako dve minúty a prenasledovatelia sa k nemu rýchlo približovali. Z pelotónu postupne odpadli ďalší spolufavoriti Julian Alaphilippe či Jasper Philipsen, 100 km pred cieľom bolo v hlavnom balíku už iba niečo viac ako 30 pretekárov. Únik bol postupne dostihnutý, vpredu zostal už iba osamotený Američan Vermaerke. V kopci potom útočil Van der Poel, kolízia s bariérami naopak vyradila z hry Taliana Mattea Trentina a preteky opustil aj Dán Kasper Asgreen.Únik dňa definitívne skončil necelých 80 km pred cieľom, keď Vermaerkea dostihla silná skupina šiestich jazdcov, v ktorej boli Van der Poel, Pogačar, Van Aert, Mads Pedersen, Talian Alberto Bettiol i Austrálčan Matthew Dinham. Na chvíľu síce zaostal obhajca Evenepoel, ale pole favoritov sa o chvíľu opäť zišlo a štyri okruhy pred cieľom išlo vpredu spoločne 18 jazdcov. Prevahu mali Belgičania so štyrmi zástupcami. Situáciu na úzkom profile potom skomplikoval dážď, v ňom sa 50 km pred páskou rozhodol ísť do sólo jazdy Bettiol a taliansky jazdec si vypracoval náskok 40 sekúnd. Na mokrej trati spadol v hlavnej skupine Jhonatan Narvaez z Ekvádoru, za Bettiolom sa sformovalo kvarteto Van der Poel, Pogačar, Van Aert a Pedersen.Náskok Bettiola sa stal minulosťou 23 km pred cieľom a vzápätí sa do rozhodujúceho úniku dostal Van der Poel, ktorý rýchlo ukázal chrbát všetkým konkurentom. O chvíľu neskôr síce nepríjemne spadol, napriek tomu mal pri nájazde do posledného kola k dobru 30 sekúnd. V závere svoj náskok ešte zvýšil a suverénne si prišiel po titul. Van Aert zvládol jasne boj o druhú priečku a Pogačar v špurte o bronz tesne zdolal Pedersena.